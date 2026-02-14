Η Σουηδία βαδίζει προς τις κάλπες του Σεπτεμβρίου σε ένα περιβάλλον έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με την κυβέρνηση της Στοκχόλμης να λαμβάνει έκτακτα μέτρα προστασίας της δημοκρατικής διαδικασίας.

Ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, συκάλεσε τους ηγέτες όλων των κομμάτων για να συζητήσουν τον κίνδυνο «παράνομης ξένης παρέμβασης στην σουηδική προεκλογική εκστρατεία», θέτοντας την εθνική ασφάλεια στην κορυφή της ατζέντας.

Το «αγκάθι» της Γροιλανδίας και η κρίση εμπιστοσύνης

Η ανησυχία για τις εξωτερικές παρεμβάσεις δεν είναι τυχαία, καθώς οι σχέσεις με την Ουάσιγκτον περνούν από «συμπληγάδες». Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Σουηδός ηγέτης στο POLITICO, η εμπιστοσύνη προς την αμερικανική ηγεσία δέχθηκε ισχυρό πλήγμα μετά την επιθετική ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία στις αρχές του 2026.

«Για προφανείς λόγους, η εμπιστοσύνη επλήγη, αναμφίβολα», ανέφερε ο Κρίστερσον, συμπληρώνοντας πως ο τρόπος που επέλεξαν να μιλήσουν οι Αμερικανοί σε συμμάχους όπως η Δανία και ο Καναδάς δεν βοηθά στην οικοδόμηση σχέσεων. Όταν κλήθηκε να απαντήσει αν μπορεί πλέον να εμπιστευτεί τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, η τοποθέτησή του ήταν κοφτή: «Δεν προβαίνω σε τέτοιου είδους κρίσεις. Η συζήτηση που είχαμε για τη Γροιλανδία και τη Δανία ήταν κακή».

Η απάντηση της Ευρώπης στις πιέσεις

Ο Κρίστερσον θεωρεί ότι η Ευρώπη πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτή την κρίση ως ευκαιρία για να διορθώσει τις δικές της αδυναμίες, αναλαμβάνοντας μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα και την ανταγωνιστικότητά της. Παρά το γεγονός ότι η Σουηδία παραμένει πιστή στο ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως η ευρωπαϊκή ακεραιότητα δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

«Προστατεύσαμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, τα δανικά συμφέροντα, καθώς και τα ευρύτερα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Και το κάναμε πολύ ξεκάθαρα», δήλωσε, αναφερόμενος στη στάση των ηγετών απέναντι στις απαιτήσεις του Τραμπ.

Το «φρένο» στις παρεμβάσεις και το μέτωπο της Ρωσίας

Ενόψει των εκλογών, ο Σουηδός Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν θα ανεχθεί απόπειρες επιρροής του εκλογικού σώματος από το εξωτερικό, είτε αυτές προέρχονται από συμμάχους είτε από αντιπάλους. Εστιάζοντας στην «παράνομη» ρωσική δραστηριότητα, όπως αυτή που καταγράφηκε πρόσφατα στη Μολδαβία, τόνισε πως οι κρατικές υπηρεσίες είναι σε εγρήγορση για να εντοπίσουν και να αποκαλύψουν δημόσια όποια χώρα προσπαθήσει να νοθεύσει τη δημοκρατική διαδικασία.

Όσο για την Ουκρανία, ο Κρίστερσον παραμένει σκεπτικός απέναντι στις ειρηνευτικές προθέσεις του Κρεμλίνου: «Δεν βλέπουμε κανένα σημάδι, μέχρι στιγμής, ρωσικής προθυμίας να συμμορφωθεί με όσα θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτοί όροι», δηλώνει. Ενώ ζητά από τους συμμάχους να στείλουν περισσότερο στρατιωτικό εξοπλισμό τώρα, ώστε το Κίεβο να έχει το «καλύτερο δυνατό κάθισμα» σε μελλοντικές συνομιλίες.

«Σεβόμαστε το γεγονός ότι σε κάθε χώρα, σε κάθε εκλογικό σώμα, σε κάθε δημοκρατία – η ψήφος είναι δική τους», κατέληξε ο Κρίστερσον, δίνοντας το στίγμα της πολιτικής που θα ακολουθήσει η Σουηδία μέχρι να στηθούν οι κάλπες.