Σε ένα ντέρμπι που επισκιάστηκε από το μεγάλο λάθος του διαιτητή, η Ίντερ νίκησε με 3-2 τη Γιουβέντους των 10 παικτών, για την 25η αγωνιστική της Serie A, με γκολ του Ζιελίνσκι στο 90′.

Οι «μπιανκονέρι» πατούσαν καλύτερα στα πρώτα λεπτά, στο 17′ όμως το αυτογκόλ του Καμπιάζο, σε μια φάση στην οποία ο τερματοφύλακας Ντι Γκρεγκόριο τα έκανε όλα λάθος, έφερε το 1-0 για τους «νερατζούρι».

Στο 27′ ο Καμπιάζο… εξιλεώθηκε κάνοντας το 1-1 μετά το γύρισμα του ΜακΚένι από δεξιά και στο 42′ έγινε η φάση που ουσιαστικά έκρινε το ματς, καθώς αντί να αποβληθεί με 2η κίτρινη κάρτα ο Μπαστόνι για θέατρο, αποβλήθηκε ο Καλουλού για φάουλ στον Ιταλό στόπερ.

Η Γιούβε έπρεπε να παίξει με 10 παίκτες για όλο το υπόλοιπο παιχνίδι και στεκόταν πολύ καλά, στο 76′ όμως ο Εσπόζιτο με κεφαλιά μετά τη σέντρα του Ντιμάρκο έκανε το 2-1. Οι Μιλανέζοι ήταν αγκαλιά με τη νίκη πλέον, οι φιλοξενούμενοι όμως δεν τα παράτησαν και στο 84′ έκαναν το 2-2 με σουτ του Λοκατέλι εντός περιοχής.

Όλα έδειχναν, επομένως, ότι το ντέρμπι θα έληγε ισόπαλο, στο 90′ όμως ο Ζιελίνσκι με σουτ εκτός περιοχής, με το αριστερό, έγραψε το 3-2 και έδωσε τη νίκη στην Ίντερ.