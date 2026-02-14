Σε εξέλιξη βρίσκονταν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στο Σαμπλ, στο καντόνι Βαλέ, της Ελβετίας όταν ένα άρμα που συμμετείχε στην παρέλαση μετατράπηκε σε σημείο έντονης αναστάτωσης. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, έκρηξη σημειώθηκε πάνω στο όχημα που έφερε κανόνι για τη ρίψη κομφετί, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν έντεκα άνθρωποι.

«Λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι σημειώθηκε έκρηξη πάνω στο άρμα που μετέφερε το κανόνι με κομφετί», αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωση.

Οι τραυματίες έλαβαν άμεσα βοήθεια στο σημείο από διασώστες και στη συνέχεια διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Πιθανή αιτία ο αεροσυμπιεστής

Όπως μεταδίδει το ελβετικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTS, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η έκρηξη ήταν ατύχημα και προκλήθηκε από τον αεροσυμπιεστή που τροφοδοτούσε το κανόνι κομφετί.

Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ οι εκδηλώσεις διακόπηκαν προσωρινά μετά το συμβάν.