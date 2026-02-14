Ο Αλεξάνταρ Ρόγκιτς, βοηθός του Μάρκο Νίκολιτς, πήγε στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας χωρίς να ενημερώσει τον προπονητή της ΑΕΚ, ο οποίος αποφάσισε να τον απομακρύνει από τη θέση του.

Ο βοηθός προπονητή της Ένωσης ήταν στο ΣΕΦ το βράδυ της Πέμπτης (12/2) για να παρακολουθήσει τον αγώνα των «ερυθρόλευκων» με τον Ερυθρό Αστέρα στη Euroleague, έχοντας για παρέα τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Το θέμα, όμως, είναι ότι δεν είχε ενημερώσει σχετικά τον Νίκολιτς.

Αυτό, όπως φαίνεται, δεν άρεσε καθόλου στον προπονητή της ΑΕΚ, ο οποίος αποφάσισε να διώξει από την ομάδα συνεργατών του τον Ρόγκιτς και αυτός είναι ο λόγος που ο τελευταίος δεν ταξίδεψε με την αποστολή των «κιτρινόμαυρων» στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.

Από εκεί και πέρα, το αν θα αντικατασταθεί ή όχι ο Ρόγκιτς, είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο Νίκολιτς.