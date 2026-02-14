«Λαβράκια» έβγαλε η εξόρμηση της Τροχαίας στην περιοχή του Ιλίου το βράδυ του Σαββάτου 13/2, καθώς σε 107 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, βεβαιώθηκαν 41 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, όπως έκανε γνωστό η Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, οι παραβάσεις αφορούσαν στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης, μη χρήση κράνους και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση κ.α.

Ακόμα, αφαιρέθηκαν 8 άδειες κυκλοφορίας, 15 άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό 14 οχήματα. Όπως σημειώνουν, παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.