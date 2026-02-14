Με τον εφιαλτικό ρυθμό της μίας ανθρωποκτονίας ανά ώρα έκλεισε το προηγούμενο έτος για τον Ισημερινό, ο οποίος πλέον κατέχει τα πρωτεία της βίας στη Λατινική Αμερική.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών, η χώρα κατέγραψε το 2025 τον αριθμό ρεκόρ των 54 δολοφονιών ανά 100.000 κατοίκους, επιβεβαιώνοντας τη χαοτική κατάσταση που επικρατεί στις περιοχές όπου συγκρούονται οι συμμορίες.

Το μακάβριο εύρημα και η προειδοποίηση των εκτελεστών

Σε αυτό το πλαίσιο ακραίας αγριότητας, οι αρχές στην επαρχία Γκουάγιας ήρθαν αντιμέτωπες με ένα αποτρόπαιο θέαμα. Οκτώ ανθρώπινα κεφάλια εντοπίστηκαν μέσα σε σάκους, συνοδευόμενα από έντυπο υλικό με τη φράση «απαγορεύεται η κλοπή». Ο συνταγματάρχης Μαρσέλο Καστίγιο, επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, ανέφερε πως τα θύματα πιθανότατα θανατώθηκαν στη γειτονική επαρχία Μαναμπί, ενώ συμπλήρωσε πως η βασική εκδοχή των ερευνών αφορά τη σύγκρουση «μεταξύ εγκληματικών ομάδων».

Με τη νέα αυτή ανακάλυψη, ο συνολικός αριθμός των ακρωτηριασμένων μελών που έχουν βρεθεί στη χώρα από την αρχή του χρόνου ανέρχεται πλέον στα 13. Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Ιανουαρίου, πέντε ακόμη κεφάλια είχαν εντοπιστεί σε δημόσια θέα, κρεμασμένα δίπλα σε προειδοποιητικά φυλλάδια, στην τουριστική περιοχή του Πουέρτο Λόπες.

Ο Ισημερινός ως παγκόσμιος κόμβος κοκαΐνης

Η γεωγραφική θέση της χώρας, ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, την έχει μετατρέψει σε κεντρικό πέρασμα για το εμπόριο ναρκωτικών. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η αστυνομία του Ισημερινού, το 70% της κοκαΐνης που παράγεται στους γείτονές του διοχετεύεται μέσω των λιμανιών του Ειρηνικού προς τις αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Μόνο κατά τη διάρκεια του 2025, οι διωκτικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση περίπου 227 τόνων ναρκωτικών ουσιών, αριθμός που αναδεικνύει το μέγεθος της δραστηριότητας των καρτέλ που λυμαίνονται την περιοχή και μετατρέπουν τις παράκτιες επαρχίες σε πεδία αιματηρών ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών.