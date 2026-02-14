Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν εκπληκτικός στην εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί του Ηρακλή και στη συνέχεια εξέφρασε για ακόμη μία φορά τον έρωτά του για τα τρίγωνα Πανοράματος, μέσω σχετικής ανάρτησης στα social media.

Από την περσινή σεζόν, πρώτη του στην Ελλάδα, ο Γάλλος σταρ δεν έκρυψε τον έρωτά του για τα τρίγωνα Πανοράματος και τα συναισθήματα δεν έχουν αλλάξει στο ελάχιστο, όπως φροντίζει να κάνει σαφές σε κάθε ευκαιρία.

Με τον Ολυμπιακό να παίζει στη Θεσσαλονίκη ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου ο Φουρνιέ είχε την ευκαιρία να… τα πει ξανά από κοντά με το αγαπημένο του γλυκό και φρόντισε να φωνάξει σε όλους τον έρωτά του, μέσω ανάρτησης στα social media.

«Η αληθινή ευτυχία κρύβεται στα απλά πράγματα. Happy Valentine’s day», ήταν το μήνυμα του Γάλλου, η φωτογραφία του οποίου τα λέει όλα…