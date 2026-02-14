Τη 19η νίκη του σε ισάριθμες αγωνιστικές της Stoiximan Basket League πέτυχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανέβασε ρυθμό στην τρίτη περίοδο και καθάρισε με 95-70 τον Ηρακλή, έχοντας για κορυφαίο τον ασταμάτητο Φουρνιέ που πέτυχε 32 πόντους.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν καλά στο ματς, προηγήθηκαν με 6-0 στο ξεκίνημα και στη συνέχεια ήλεγξαν απολύτως την κατάσταση, με τους Φουρνιέ και Βεζένκοβ να δίνουν λύσεις, κλείνοντας στο +12 (11-23) το πρώτο δεκάλεπτο.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και πήγε και στο +15 στο ξεκίνημα του δεύτερου, στη συνέχεια όμως οι γηπεδούχοι βελτιώθηκαν στην άμυνα και βρήκαν λύσεις από την περιφέρεια, με αποτέλεσμα να πλησιάσουν ακόμη και στο -3, πριν γράψει το 36-42 ο Φουρνιέ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Από την τρίτη περίοδο, όμως, οι Πειραιώτες ανέβασαν ξανά την απόδοσή τους και με τον Γάλλο γκαρντ να σκοράρει συνεχώς ξέφυγαν και πάλι, με το σκορ να είναι 56-74 στο 30′. Ο Ηρακλής προσπάθησε να μειώσει στο τελευταίο δεκάλεπτο με στόχο μια αξιοπρεπή ήττα, ο Ολυμπιακός όμως είχε άλλη άποψη.

Η ομάδα του Μπαρτζώκα παρέμεινε σοβαρή, λειτουργούσε πολύ καλά στην άμυνα και είχε τον Φουρνιέ σε μεγάλη μέρα, με αποτέλεσμα να έρθει η νίκη με το τελικό 70-95.

Τα δεκάλεπτα: 11-23, 36-42, 56-74, 70-95