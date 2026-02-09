Και τώρα οι Ανώτερες Σπουδές με ρεκόρ επαγγελματικής αποκατάστασης είναι ένα βήμα πιο κοντά, με τις ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ να ανακοινώνουν last call για εγγραφές στα Νέα Τμήματα Φεβρουαρίου με έκπτωση 50%!

Με το ισχυρό δίκτυο 5.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και το πρότυπο Job Center (Γραφείο Εργασίας) που διαθέτουν, τους χιλιάδες επιτυχημένους αποφοίτους τους (περισσότεροι από 220.000!), αλλά και τις βραβεύσεις των σπουδαστών τους σε όλους τους τομείς σπουδών, οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα & Θεσσαλονίκη κυριαρχούν τόσο στην Ανώτερη Εκπαίδευση, όσο και στη Διασύνδεση με την Αγορά, έχοντας αποσπάσει μάλιστα το Χρυσό Βραβείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας!

Φοίτηση σε υπερσύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις

Επιπλέον, οι ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ πρωτοπορούν στη νέα εποχή & τις Νέες Τεχνολογίες και εφαρμόζουν την A.I. education method (εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης) σε πλήθος ειδικοτήτων, εξασφαλίζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επιτυχημένη σταδιοδρομία των αποφοίτων τους που θα βγουν σε έναν εργασιακό στίβο με έντονο… “αέρα» A.I.! Έχοντας ενσωματώσει τη σύγχρονη τεχνολογία στην εκπαιδευτική διαδικασία και εφαρμόζοντας πρωτοποριακά ψηφιακά εργαλεία, οι ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ αναβαθμίζουν συνεχώς τις εκπαιδευτικές τους μεθόδους σε περισσότερες από 90 ειδικότητες αιχμής και 13 Επαγγελματικούς Τομείς.

Προπονητική & Αθλητικά Επαγγέλματα

Σημεία Υπεροχής ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ

Ρεκόρ Επαγγελματικής Αποκατάστασης αποφοίτων- ποσοστό 98%

Εξειδικευμένες εφαρμογές A.I. (Τεχνητής Νοημοσύνης)

Total Quality Management – Ολική Ποιότητα στα 13 αυτοτελώς οργανωμένα schools, με στόχο τη μέγιστη απόδοση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

80 σύγχρονα εργαστηριακά σημεία εκπαίδευσης

Πιστοποίηση ABC Certa Awards που αναγνωρίζεται παγκοσμίως

Ισχυρό δίκτυο 5.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων & Job Center για σύνδεση με την αγορά εργασίας

Διεθνείς βραβεύσεις

Εργαστήριο Τουριστικών Επαγγελμάτων και 80+ εργαστηριακά σημεία εκπαίδευσης

Ανώτερες Σπουδές σε 13 επαγγελματικούς τομείς

Για εγγραφές στα Νέα Τμήματα Φεβρουαρίου: