Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, έκαναν απολύτως σαφές ότι εμμένουν στο αίτημά τους για σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για τις εξελίξεις με τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι κ.κ. Φάμελλος και Χαρίτσης δεν ακολούθησαν το παράδειγμα του Νίκου Ανδρουλάκη, δεν ζήτησαν δηλαδή να ενημερωθούν κατ’ ιδίαν από τον πρωθυπουργό για τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή. Επέλεξαν όμως να στείλουν επιστολή προς τον πρωθυπουργό και, παράλληλα, για το ίδιο θέμα, ενημέρωσαν με επιστολή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Στην επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, καλούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την άμεση σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών.

«Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή δημιουργεί σοβαρά δεδομένα για τη διεθνή σταθερότητα και επηρεάζει ευθέως τα ελληνικά συμφέροντα. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, η Ελλάδα οφείλει να λειτουργεί ως παράγοντας ειρήνης και ασφάλειας με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο» αναφέρει η επιστολή των δύο αρχηγών.



Οι βασικοί λόγοι που οι δύο πρόεδροι θεωρούν απαραίτητη τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών είναι, εκτός από την ενημέρωση, η χάραξη της εθνικής γραμμής.