Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό βόλεϊ καθώς ο Γκάι-Ρότζερ Νάγκα, ο οποίος αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό, στον Άρη και στην Κηφισιά, πέθανε σε ηλικία 53 ετών.

Ο Καμερουνέζος διαγώνιος νοσηλευόταν με σοβαρά προβλήματα υγείας και άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 53 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τις ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε.

Ο Νάγκα είχε έρθει στην Ελλάδα το καλοκαίρι 2004 για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, τη σεζόν 2005-06 ήταν στον Ολυμπιακό, το 2006-07 στον Άρη και στη συνέχεια είχε δύο θητείας στην Κηφισιά, το 2007-08 και το 2010-11.

Η Κηφισιά, ομάδα στην οποία ολοκλήρωσε την καριέρα του, αναφέρει τα εξής σε ανακοίνωσή της: «Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του παλαίμαχου αθλητή του ΑΟΠ Κηφισιάς, Guy-Roger Nanga. Ο Guy-Roger Nanga φόρεσε τη φανέλα της ομάδας μας τις αγωνιστικές περιόδους 2007-08 και 2010-11, τιμώντας τον σύλλογό μας με το ήθος, το πάθος και την αγωνιστικότητά του.

Με την παρουσία και την προσωπικότητά του άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία της ομάδας, κερδίζοντας την εκτίμηση συμπαικτών, προπονητών και φιλάθλων. Αγάπησε την Ελλάδα και μάλιστα βαπτίστηκε χριστιανός με το όνομα Ιωάννης.

Η οικογένεια του ΑΟΠ Κηφισιάς εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές όλων μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».