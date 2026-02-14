Με τον Άρη να μένει με 10 παίκτες στο 58′ λόγω αποβολής του Χόνγκλα, ο Βόλος πίεσε για τη νίκη, ο Αθανασιάδης όμως αντέδρασε σωστά όποτε χρειάστηκε και τελικά οι δύο ομάδες πήραν από ένα βαθμό με το 1-1.

Καμία από τις δύο ομάδες δεν έδειξε διάθεση να ρισκάρει στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τον ρυθμό να μην είναι καλός. Και αφού δεν ήταν καλός ο ρυθμός, δεν υπήρχαν και καλές φάσεις.

Οι γηπεδούχοι έγιναν επικίνδυνοι μόνο σε μια περίπτωση, στο 9′, με το σουτ του Χουάνπι που μπλόκαρε ο Αθανασιάδης και οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 25′ με το αυτογκόλ του Κάργα στην προσπάθειά του να απομακρύνει τη μπάλα.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 0-1 και νωρίς στο δεύτερο, στο 53′, ο Χουάνπι με πέναλτι, μετά το χέρι του Σούντμπεργκ, έκανε το 1-1. Λίγα λεπτά μετά, στο 58′, οι «κίτρινοι» έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Χόνγκλα και από εκεί και πέρα οι Θεσσαλοί έψαξαν το δεύτερο γκολ που θα τους έδινε και τη νίκη.

Ο Βόλος είχε δύο ευκαιρίες στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού με τους Χέρμανσον και Γκονζάλες, ο Αθανασιάδης όμως αντέδρασε σωστά και στις δύο φάσεις και έδωσε τον βαθμό στον Άρη.

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα (72’ Αμπάντα), Κόμπα (46’ Μπουζούκης), Γρόσδης, Τζόκα (90’+1’ Μύγας), Λάμπρου, Χουάνπι (73’ Γκονζάλες), Μακνί (60’ Ουρτάδο).

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φρίντεκ (46’ Γκαρέ), Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Ράτσιτς, Χόνγκλα, Γένσεν (77’ Καντεβέρε), Πέρεθ (46’ Δώνης), Ντούντου (46’ Αλφαρέλα), Κουαμέ (60’ Ρόουζ).