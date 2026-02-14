Σορός άνδρα εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου (14/02/2026) στη Λακωνία και συγκεκριμένα στην παραλία της Κοκκινιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το, πρόκειται πιθανότατα για τη σορό του αγνοούμενου ψαρά από το Γύθειο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί εδώ και περίπου πέντε ημέρες και αναζητούνταν από τις αρμόδιες αρχές.

Η σορός μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Μολάων για διαδικασία ταυτοποίησης και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Σύμφωνα με το Spartanews.gr ο άνδρας ήταν χωρίς ρούχα με ένα φουλάρι στον λαιμό και μόνο ένα παπούτσι.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.