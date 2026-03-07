Ένα σοκαριστικό οικογενειακό δράμα που παρέμενε κρυφό για χρόνια αποκαλύφθηκε στη Γαλλία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και αποτροπιασμό στην κοινή γνώμη.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η Liliane Quanselain, μια περίπου 70χρονη γυναίκα από το χωριό Saint-Michel-sur-Meurthe, στην περιοχή των Vosges, η οποία εξαφανίστηκε μυστηριωδώς το 2022.

Η πραγματική διάσταση της υπόθεσης ήρθε στο φως το 2026, όταν οι αρχές απήγγειλαν βαριές κατηγορίες εναντίον των δύο γιων της και της συντρόφου του ενός για απαγωγή, βασανιστήρια και απόκρυψη θανάτου.

Η γυναίκα είχε εμφανιστεί για τελευταία φορά στο χωριό όπου ζούσε τον Οκτώβριο του 2022. Από τότε χάθηκαν τα ίχνη της και για μεγάλο χρονικό διάστημα κανείς δεν γνώριζε τι είχε απογίνει. Παρότι αρκετοί κάτοικοι της μικρής κοινότητας άρχισαν να ανησυχούν για την απουσία της, η υπόθεση πήρε σοβαρή τροπή αρκετά χρόνια αργότερα, το 2026. Τότε ο δήμαρχος του χωριού, το οποίο αριθμεί περίπου 1.700 κατοίκους, αποφάσισε να ενημερώσει τις αρχές για την ανεξήγητη εξαφάνιση της γυναίκας.

Καθώς η έρευνα προχωρούσε, οι αρχές διαπίστωσαν ότι οι δύο γιοι της, ηλικίας 39 και 45 ετών, μαζί με τη σύντροφο του μεγαλύτερου, είχαν δημιουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα μια ψεύτικη εικόνα προκειμένου να πείσουν τους γύρω τους ότι η Liliane εξακολουθούσε να ζει.

Πέθανε από την κακοποίηση

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Épinal, οι τρεις κατηγορούμενοι προσπαθούσαν να κρύψουν το γεγονός ότι η γυναίκα ζούσε υπό εξαιρετικά σκληρές συνθήκες και ότι τελικά πέθανε έπειτα από την κακοποίηση που υπέστη.

Τα στοιχεία της έρευνας αποκάλυψαν ότι η γυναίκα κρατούνταν για μήνες στο σπίτι του μικρότερου γιου της. Ήταν περιορισμένη στο δωμάτιό της, χωρίς επαρκή φροντίδα και με ελάχιστη τροφή. Επιπλέον, παρακολουθούνταν συνεχώς μέσω κάμερας που ήταν συνδεδεμένη με τα κινητά τηλέφωνα των δύο γιων της. Με την πάροδο του χρόνου η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε δραματικά και, όταν πέθανε, το βάρος της είχε πέσει στα μόλις 30 κιλά.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο μεγαλύτερος γιος, ο αδελφός του κακοποιούσε συστηματικά τη μητέρα τους και κάποια στιγμή την ταρακούνησε με βίαιο τρόπο, γεγονός που φέρεται να προκάλεσε τον θάνατό της λίγο αργότερα. Μετά τον θάνατό της, οι δύο άνδρες έκρυψαν αρχικά το σώμα της στο γκαράζ και στη συνέχεια το έθαψαν σε δασική περιοχή.

Ταυτόχρονα, συνέχισαν να χρησιμοποιούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της μητέρας τους και να συνάπτουν δάνεια στο όνομά της, επιχειρώντας να διατηρήσουν την εντύπωση ότι ήταν ακόμη εν ζωή. Μάλιστα, όπως προέκυψε από την έρευνα, έλεγαν σε αστυνομικούς, γείτονες αλλά και κοινωνικούς λειτουργούς ότι την είχαν συναντήσει ακόμη και στις αρχές του 2026, ισχυριζόμενοι μάλιστα ότι πέρασαν μαζί της τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις τους κίνησαν τελικά τις υποψίες των αρχών. Μετά από ανάκριση, ο μικρότερος γιος κατηγορήθηκε για βασανιστήρια και πράξεις βαρβαρότητας που οδήγησαν στον θάνατο της μητέρας του. Ο μεγαλύτερος γιος και η σύντροφός του κατηγορούνται για συνέργεια, καθώς και για απαγωγή και οργανωμένη απάτη. Και οι τρεις τέθηκαν σε προσωρινή κράτηση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν τη σορό της γυναίκας.