Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. συνέλαβαν την Τετάρτη 4 Μαρτίου στο Καματερό έναν 49χρονο, ο οποίος κατηγορείται για εκβίαση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εκβίασης, όπου ο 49χρονος με την απειλή όπλου απαιτούσε από έναν άντρα να του καταβάλει το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, προκειμένου να μη βλάψει τον ίδιο ή μέλη της οικογένειάς του, και κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας, αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

πυροβόλο όπλο (πιστόλι),

380 φυσίγγια,

αλεξίσφαιρο γιλέκο με διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας,

2 γεμιστήρες,

4 ασύρματοι πομποδέκτες,

επιτραπέζιος φορτιστής ασυρμάτων και

ζώνη εξάρτησης.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.