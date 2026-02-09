Χαρίστε στο ταίρι σας τα δώρα που κάνουν τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου να διαρκεί για πάντα! Νέες και αξέχαστες εμπειρίες ζωής!

Μπείτε στο Baladeur.gr και αγοράστε gift vouchers για όμορφες και αξέχαστες εμπειρίες ζωής, από 10€, για κάθε γούστο. Baladeur.gr, το Νο1 e-shop με δώρα εμπειρίας για ζευγάρια, δώρα Αγίου Βαλεντίνου, πρωτότυπα και έξυπνα δώρα για τη γιορτή των ερωτευμένων. Το e-shop που άλλαξε την έννοια του δώρου πανελλαδικά!

Μερικές από τις εκατοντάδες ιδέες μας

1 ώρα Εμπειρίας Γέλιου για 2 άτομα σε group! 20€ / 2 άτομα

Δώρο Αγίου Βαλεντίνου εμπειρία γέλιου για 2 άτομα

60’ Virtual Reality εμπειρίες της επιλογής σας! 50€ / 2 άτομα

Δώρο Αγίου Βαλεντίνου virtual reality experience for 2

60′ με ρωμαικό λουτρό Katharsys & ολόσωμο μασάζ για 2 άτομα! 110€ / 2 άτομα

Δώρο Αγίου Βαλεντίνου Ρωμαϊκό Λουτρό Katharsys

Εμπειρίες οδήγησης και συνοδήγησης Ferrari! Από 90€

Δώρο Αγίου Βαλεντίνου οδήγηση Ferrari

Εμπειρίες πτήσεων στο πιλοτήριο! Από 65€

Δώρο Αγίου Βαλεντίνου πτήση με αεροπλάνο



Εμπειρίες ιππασίας! Από 20€

Δώρο Αγίου Βαλεντίνου ιππασία

Εμπειρίες hammam & spa! Από 15€

Δώρα Αγίου Βαλεντίνου hammam & spa



Δώρα Αγίου Βαλεντίνου για αποδράσεις! Από 30€

Δώρα Αγίου Βαλεντίνου αποδράσεις

15΄ πτήση με εκπαιδευτικό ελικόπτερο R44 για έως 3 άτομα! 280€ / έως 3 άτομα

Δώρα Αγίου Βαλεντίνου πτήση με ελικόπτερο

Εμπειρίες δείπνων & γευμάτων! Από 20€

Δώρα Αγίου Βαλεντίνου δείπνα

Εμπειρίες πτήσεων παραπέντε, από 85€

Δώρα Αγίου Βαλεντίνου πτήσεις παραπέντε

Τρίωρο Scuba Diving σε Group + φωτογραφίες για 2 άτομα! Τιμή: 70€

Δώρο Αγίου Βαλεντίνου Scuba Diving

Ρομαντικό 2ήμερο σε πύργο για 2, με πρωινό! Τιμή: 200€

Δώρο Αγίου Βαλεντίνου Διήμερο σε πύργο για 2 άτομα

40′ ταξίδι για 1 ζευγάρι στο πιλοτήριο Airbus 320 Simulator! Τιμή: 75€

Επιλέξτε 1 από τους 24.000 ρεαλιστικούς προορισμούς για να ταξιδέψετε οι δυό σας, με το …προσωπικό σας Airbus simulator!

Δώρο Αγίου Βαλεντίνου Ταξίδι για 1 ζευγάρι στο πιλοτήριο

Διήμερο σε πέτρινο chalet με πρωινό +extras για 2 άτομα! 110€ / 2 άτομα

Δώρο Αγίου Βαλεντίνου Διήμερο σε πέτρινο chalet

Escape Room σε θέμα της επιλογής σας, για 2 άτομα! 40€ / 2 άτομα

Δώρο Αγίου Βαλεντίνου Escape Room

Γεύμα σε Μεξικάνικο Εστιατόριο, από 40€ / 2 άτομα

Δώρο Αγίου Βαλεντίνου Μεξικάνικο Εστιατόριο

Μπυροκατάνυξη & γεύμα στο Beer Academy ! Νo 4 από 30€

Δώρο Αγίου Βαλεντίνου Μπυροκατάνυξη

Δείτε όλες τις ιδέες για Δώρα Εμπειρίας για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου

Τρόποι αγοράς

On-line από το e-shop www.baladeur.gr

www.baladeur.gr Τηλεφωνικώς στο 210-9635069

στο 210-9635069 Στο φυσικό κατάστημα Baladeur, Δημητρίου Γούναρη 19, Άνω Γλυφάδα

Τρόποι εξόφλησης

Με πιστωτική κάρτα on-line ή στο φυσικό κατάστημα Baladeur.

on-line ή στο φυσικό κατάστημα Baladeur. Με αντικαταβολή στο courier

στο courier Με κατάθεση σε τράπεζα

σε τράπεζα Μετρητοίς στο φυσικό κατάστημα Baladeur στη Γλυφάδα.



Τρόποι παραλαβής

Αυθημερόν με e- gift όπου και αν βρίσκεστε (αν δεν θέλετε συσκευασία).

Λαμβάνετε ένα επισυναπτόμενο pdf, το οποίο το εκτυπώνετε ή το προωθείτε στο ταίρι σας. Το pdf περιλαμβάνει το gift voucher για την εμπειρία που επιλέξατε, οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού όποτε επιθυμείτε εντός 9 μηνών και ευχετήρια κάρτα με τις ευχές σας.

όπου και αν βρίσκεστε (αν δεν θέλετε συσκευασία). Λαμβάνετε ένα επισυναπτόμενο pdf, το οποίο το εκτυπώνετε ή το προωθείτε στο ταίρι σας. Το pdf περιλαμβάνει το gift voucher για την εμπειρία που επιλέξατε, οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού όποτε επιθυμείτε εντός 9 μηνών και ευχετήρια κάρτα με τις ευχές σας. Αυθημερόν σε συσκευασία δώρου της επιλογής σας, στο φυσικό κατάστημα Baladeur.

Επιλέγετε τη συσκευασία που σας αρέσει, μέσα στην οποία μπαίνουν: το gift voucher για την εμπειρία που επιλέξατε, οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού όποτε επιθυμείτε εντός 9 μηνών, ευχετήρια κάρτα με τις ευχές σας, σελιδοδείκτης και prospectus για το concept των δώρων εμπειρίας.

Με courier στον χώρο σας πανελλαδικά, σε συσκευασία δώρου της επιλογής σας.

Επιλέγετε τη συσκευασία που σας αρέσει, μέσα στην οποία μπαίνουν: το gift voucher για την εμπειρία που επιλέξατε, οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού όποτε επιθυμείτε εντός 9 μηνών, ευχετήρια κάρτα με τις ευχές σας, σελιδοδείκτης και prospectus για το concept των δώρων εμπειρίας.