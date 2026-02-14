Με τους Νάναλι και Μπάρτλεϊ να κάνουν μεγάλο παιχνίδι, η ΑΕΚ πέρασε με 88-71 από την έδρα του ΠΑΟΚ για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και μετράει 12 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Ισορροπημένο το παιχνίδι στο πεντάλεπτο από την έναρξή του, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με τις ομάδες να πιέζουν αμυντικά, επενδύοντας στο μακρινό σουτ και να εναλλάσσονται στο προβάδισμα στο σκορ (2-5, 7-7, 11-10, 11-13).

Στο 8’, «γράφοντας» επιμέρους 10-1, με επιθετικούς εκφραστές τους Χουγκάζ, Μουρ, Κόνιαρη, Άλεν, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με +7 (21-14). Κάπου εκεί το… πήρε προσωπικά ο Νάναλι, με συνεχείς πόντους του οποίου, αλλά και τη βοήθεια του Μπράουν, η ΆΕΚ «έτρεξε» σερί 0-9 και ανέτρεψε το εις βάρος της σκηνικό (12’ 21-23).

Στο 16’ η Ένωση βρέθηκε στο +6 (29-35) , ο ΠΑΟΚ «απάντησε» με επιμέρους 15-6, χάρις τη δράση των Ταϊρί, Μέλβιν και έγινε ξανά «αφεντικό» στο παρκέ με +3 (24’ 44-41).

Με τον Μπάρτλεϊ να μπαίνει στην εξίσωση, η ΆΕΚ έγινε -για μια ακόμη φορά- «οδηγός» στο ματς (25’ 45-49, 29’ 54-59) και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +7 (30’ 55-62).

Στο 33’ οι «κιτρινόμαυροι» απέκτησαν «αέρα» 10 πόντων (59-69), απόσταση την οποία έστειλαν στο 37’ στο +15 (65-80) και τελείωσαν με το ματς.

Ένα λεπτό αργότερα, η ΑΕΚ είχε τη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, το +18 (67-85), για να επικρατήσει τελικά με +17 (71-88).

Τα δεκάλεπτα: 21-14, 35-37, 55-62, 71-88