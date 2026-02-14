Απέδωσαν καρπούς οι έρευνες των αρχών στη δυτική Φθιώτιδα για τον εντοπισμό ενός 65χρονου, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε αιματηρό επεισόδιο στην αυλή του σπιτιού του. Ο άνδρας, ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, έστρεψε το κυνηγετικό του όπλο εναντίον του σκύλου του ίδιου του του γιου, τραυματίζοντας θανάσιμα το ζώο.

Του ανταποκριτή μας για τη Στερεά Ελλάδα από το lamiareport.gr

Αρχικά μάλιστα το σήμα στην αστυνομία, έλεγε για ενδοοικογενειακό επεισόδιο και απειλή από τον 65χρονο στη σύζυγό του, όταν όμως οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του, σε χωριό του Δήμου Μακρακώμης, εκείνος είχε εξαφανιστεί αφήνοντας πίσω του νεκρό το άτυχο σκυλί.

Το αιματηρό επεισόδιο σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport έγινε γύρω στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου (14/2/26). Ο άνδρας μεθυσμένος και εκτός ελέγχου πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο – που κατείχε νόμιμα – εν ψυχρώ το σκυλί του και στη συνέχεια πήρε το αυτοκίνητο του και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Για 2,5 περίπου ώρες αστυνομικοί του ΑΤ Σπερχειάδας τον αναζητούσαν και όταν τον εντόπισαν του περάσαν χειροπέδες με πολύ βαριές κατηγορίες. Ειδοποιήθηκε και ο Δήμος Μακρακώμης και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Υφαντής, ωστόσο για το άτυχο ζώο ήταν αργά.

Ο υπεύθυνος περισυλλογής του δήμου Βασίλης Τσιαμπούλας κατόπιν παραγγελίας της Αστυνομίας, μετέφερε το άψυχο ζώο σε ιδιωτικό ιατρείο για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.