Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός ενόψει της αλλαγής του σκηνικού του καιρού, η οποία αναμένεται να γίνει αισθητή από το βράδυ του Σαββάτου, 14 Φεβρουαρίου.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) έχει ήδη θέσει τις υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ η Πυροσβεστική εφαρμόζει έκτακτο επιχειρησιακό σχέδιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, το κύριο σώμα των φαινομένων αναμένεται να εκδηλωθεί από το βράδυ του Σαββάτου και καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής (15/2). Τα βασικά χαρακτηριστικά της μεταβολής είναι οι ισχυρές βροχοπτώσεις, η έντονη κεραυνική δραστηριότητα και η σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία θα επηρεάσει άμεσα και την Αττική.

Για το υπόλοιπο του Σαββάτου, ο καιρός θα παρουσιάσει ένταση στα δυτικά και τα βόρεια, με τοπικές καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, φαινόμενα που το βράδυ θα ενισχυθούν.

Πηγή: Η ενημέρωση βασίζεται στα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι οδηγίες αυτοπροστασίας για τους πολίτες

Λόγω της πορτοκαλί προειδοποίησης, οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν βασικούς κανόνες ασφαλείας:

Ασφάλιση αντικειμένων: Στερεώστε οτιδήποτε μπορεί να παρασυρθεί από τους θυελλώδεις ανέμους.

Στερεώστε οτιδήποτε μπορεί να παρασυρθεί από τους θυελλώδεις ανέμους. Αποφυγή ρεμάτων: Μην επιχειρείτε να διασχίσετε χειμάρρους ή πλημμυρισμένους δρόμους, είτε πεζή είτε με όχημα.

Μην επιχειρείτε να διασχίσετε χειμάρρους ή πλημμυρισμένους δρόμους, είτε πεζή είτε με όχημα. Προστασία από κεραυνούς: Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες και τις δραστηριότητες σε παραλίες. Αν βρίσκεστε στο σπίτι, αποσυνδέστε τις ηλεκτρικές συσκευές.

Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες και τις δραστηριότητες σε παραλίες. Αν βρίσκεστε στο σπίτι, αποσυνδέστε τις ηλεκτρικές συσκευές. Χαλαζόπτωση: Αναζητήστε άμεσα καταφύγιο σε κλειστό, ασφαλή χώρο.

Η πρόγνωση για την Κυριακή και τις επόμενες ημέρες

Την Κυριακή (15/2), οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα επεκταθούν στα κεντρικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Παρά τα φαινόμενα, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα (18-20 βαθμούς), με εξαίρεση τα βορειοδυτικά.

Από τη Δευτέρα (16/2) αναμένεται περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, με τα φαινόμενα να επιμένουν κυρίως στα δυτικά και τα νησιά, ενώ την Τρίτη οι χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας αναμένεται να είναι κατά τόπους πυκνές.

Στην Αττική, ο καιρός θα αρχίσει να κλείνει από το βράδυ του Σαββάτου με τοπικές νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη μεταφορά σκόνης και τις βροχές της Κυριακής.

Πάργα: Κλειστοί δρόμοι και βράχια σε αυτοκίνητα

«Το έδαφος ρευστοποιείται στην κυριολεξία», περιγράφει ο Δήμαρχος Πάργας, Νίκος Ζαχαριάς, δίνοντας το στίγμα της δραματικής κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Οι ασταμάτητες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένες κατολισθήσεις και καταπτώσεις βράχων, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις κατέληξαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Μάχη με τους όγκους χωμάτων και βράχων

Το μεγαλύτερο βάρος της κακοκαιρίας δέχονται η Πάργα, η Ανθούσα και η Αγιά. Τα συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν ασταμάτητα με μηχανήματα έργου, προσπαθώντας να αποκαταστήσουν την πρόσβαση στο οδικό δίκτυο, η οποία διακόπτεται ανά διαστήματα από τους όγκους χωμάτων που καταλήγουν στο οδόστρωμα.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα στην είσοδο της πόλης της Πάργας, αλλά και σε αρκετά σημεία εντός του οικιστικού ιστού, όπου η μορφολογία του εδάφους καθιστά τις παρεμβάσεις εξαιρετικά δύσκολες.

«Αγώνας δρόμου» πριν το νέο κύμα

Μιλώντας στο Epiruspost, ο κ. Ζαχαριάς εξήγησε τη δυσκολία της κατάστασης σημειώνοντας: «Γίνεται προσπάθεια για λύσεις όμως υπάρχουν και περιπτώσεις όπου θα απαιτηθεί χρόνος για να λυθούν τα προβλήματα. Η συνεχής βροχόπτωση που εκδηλώνονται και η μορφολογία του εδάφους οδηγούν σε συνεχείς καταπτώσεις».