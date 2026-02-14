Η ασφάλεια στη Νιγηρία φαίνεται να καταρρέει μέρα με τη μέρα, καθώς ένας νέος κύκλος αίματος άνοιξε το Σάββατο στη δυτικοκεντρική πλευρά της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο πηγές από τον ανθρωπιστικό τομέα, ένοπλες ομάδες εισέβαλαν ταυτόχρονα σε τρεις κοινότητες της πολιτείας του Νίγηρα, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 46 νεκρούς.

Το χρονικό της επίθεσης και ο απολογισμός

Η αγριότητα των επιθέσεων προκαλεί αποτροπιασμό, καθώς τα θύματα είτε δέχθηκαν πυρά είτε βρήκαν μαρτυρικό θάνατο με μαχαίρια. Η πηγή, που διατήρησε την ανωνυμία της, περιέγραψε μια εφιαλτική κατάσταση:

Στο χωριό Κονκόσο , 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες ή ακρωτηριασμό στον λαιμό.

, 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες ή ακρωτηριασμό στον λαιμό. Στο Τουνγκάν Μακέρι , ο αριθμός των θυμάτων έφτασε τους επτά.

, ο αριθμός των θυμάτων έφτασε τους επτά. Στην Πίσα, καταγράφηκε ένας ακόμη θάνατος.

Οι τοποθεσίες αυτές βρίσκονται στα σύνορα με την πολιτεία Κουάρα, μια περιοχή που ακόμα προσπαθεί να συνέλθει από τη μαζική σφαγή 160 ανθρώπων από τζιχαντιστές στις αρχές του Φεβρουαρίου.

Διεθνής κατακραυγή και το αδιέξοδο της ασφάλειας

Το νέο αυτό χτύπημα πυροδότησε εκ νέου την έντονη ανησυχία της διεθνούς κοινότητας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη ασκήσει δριμεία κριτική στις αρχές της Νιγηρίας, κάνοντας λόγο για ολοφάνερη αδυναμία ανάσχεσης της βίας.

Η χώρα βρίσκεται εδώ και 16 χρόνια σε έναν διαρκή «πόλεμο» πολλαπλών μετώπων: από την τζιχαντιστική εξέγερση στα βορειοανατολικά και τις αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ γεωργών και κτηνοτρόφων, μέχρι τη δράση αυτονομιστών και τις απαγωγές για λύτρα που πλέον τείνουν να λάβουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις σε ολόκληρη την επικράτεια.