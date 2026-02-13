Στη φιλοξενία, οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά, από τα αναλώσιμα του δωματίου μέχρι το πώς δουλεύει μια ομάδα όταν η σεζόν ανεβάζει ρυθμό. Σε τέτοιες συνθήκες, η βιωσιμότητα δεν γίνεται με γενικές υποσχέσεις. Θέλει κανόνες, ροές, εκπαίδευση και έναν τρόπο να μετριέται, για να αντέχει και στις μέρες που όλα τρέχουν.

Σε αυτό το πεδίο πατά το πρόγραμμα «Zero Waste HORECA», που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υλοποιείται από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος της Coca-Cola, με στόχο να στηρίξει τις επιχειρήσεις καφεστίασης και φιλοξενίας στη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Στο Ouzas Luxury Hotel, μετά την πλήρη ανακαίνιση, η υπευθυνότητα γίνεται «κανόνας» στη λειτουργία με μια λογική που συνοψίζεται στα λόγια του Στέλιου Ούζα, διευθυντή του ξενοδοχείου: τίποτα δεν γίνεται «πρόχειρα».

Η φιλοσοφία περνά και στον επισκέπτη με διακριτικό τρόπο, ενώ η θετική ανταπόκριση, όπως περιγράφεται από τον ίδιο λειτουργεί ως ένα από τα πιο απρόσμενα κέρδη της προσπάθειας.

Μετά την πλήρη ανακαίνιση του ξενοδοχείου, ποιες αξίες θέλατε να γίνουν «κανόνας» στη λειτουργία σας και πώς αυτές σας οδήγησαν στο «Zero Waste Horeca»;

Μετά την ανακαίνιση, θέλαμε το OUZAS LUXURY HOTEL να λειτουργεί με σεβασμό στον άνθρωπο, τον τόπο και τους πόρους του. Ποιότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια δεν έπρεπε να είναι επιλογές αλλά καθημερινός κανόνας. Αυτή η φιλοσοφία μάς οδήγησε φυσικά στο πρόγραμμα Zero Waste Horeca, καθώς αναζητούσαμε ένα δομημένο πλαίσιο που να μεταφράζει τις αξίες μας σε πρακτικές λύσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Τι σημαίνει για εσάς αυτή η υπευθυνότητα στην καθημερινή λειτουργία, ειδικά σε θέματα καθαριότητας, υγιεινής και ασφάλειας;

Για εμάς, υπευθυνότητα σημαίνει ότι τίποτα δεν γίνεται «πρόχειρα». Η καθαριότητα, η υγιεινή και η ασφάλεια συνδέονται άμεσα με τη βιωσιμότητα: σωστή χρήση υλικών, ελεγμένες ποσότητες, ασφαλή προϊόντα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και ξεκάθαρες διαδικασίες για όλη την ομάδα.

Τι είναι αυτό που κάνει την Κατερίνη και την ευρύτερη περιοχή της Ολυμπιακής Ακτής να ξεχωρίζουν ως προορισμός;

Ο συνδυασμός θάλασσας και Ολύμπου είναι μοναδικός. Η περιοχή προσφέρει αυθεντικότητα, φυσική ομορφιά και ηρεμία, χωρίς να χάνει την προσβασιμότητα και τις επιλογές για δραστηριότητες. Είναι ένας προορισμός που επιτρέπει στον επισκέπτη να «ανασάνει».

Ποια ήταν η αφετηρία σας στο πρόγραμμα και ποιος συγκεκριμένος στόχος μπήκε ως προτεραιότητα;

Η αφετηρία μας ήταν η ανάγκη να κατανοήσουμε πού πραγματικά παράγουμε απόβλητα. Πρώτος στόχος ήταν η μείωση των απορριμμάτων μίας χρήσης και η καλύτερη διαχείριση των υλικών καθημερινής λειτουργίας.

Πού εντοπίσατε τις βασικές πηγές αποβλήτων στη λειτουργία σας και πώς οργανώσατε τη χαρτογράφηση;

Οι βασικές πηγές εντοπίστηκαν στα αναλώσιμα δωματίων, στις προμήθειες καθαριότητας και στις καθημερινές ροές λειτουργίας. Με τη βοήθεια του Zero Waste Horeca καταγράψαμε διαδικασίες, ποσότητες και συνήθειες, ώστε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα πριν προχωρήσουμε σε αλλαγές.

Ποιες παρεμβάσεις στην πράξη έφεραν το πιο γρήγορο αποτέλεσμα, σε διαδικασίες, ροές ή υποδομές;

Η αντικατάσταση προϊόντων μίας χρήσης, η καλύτερη οργάνωση αποθήκευσης και οι ξεκάθαρες οδηγίες προς το προσωπικό έφεραν άμεσα μείωση αποβλήτων και καλύτερο έλεγχο κόστους.

Πώς εκπαιδεύσατε την ομάδα σας ώστε να εφαρμόζει σταθερά τις νέες πρακτικές, ειδικά σε περιόδους υψηλής σεζόν και πίεσης;

Με απλό και πρακτικό τρόπο. Δώσαμε έμφαση στο «γιατί» πίσω από κάθε αλλαγή και όχι μόνο στο «πώς». Η εκπαίδευση έγινε μέρος της καθημερινότητας, ώστε οι πρακτικές να εφαρμόζονται ακόμα και σε περιόδους υψηλής πίεσης.

Πώς «βάζετε» τον επισκέπτη στη φιλοσοφία του zero waste χωρίς να επηρεάζεται η εμπειρία φιλοξενίας, τι επικοινωνείτε και με ποιον τρόπο;

Με διακριτική επικοινωνία και χωρίς επιβολή. Ο επισκέπτης ενημερώνεται μέσα από μικρές λεπτομέρειες και επιλογές που δεν μειώνουν την άνεση, αλλά αντίθετα προσθέτουν αξία στην εμπειρία του.

Ποιο ήταν το πιο «απρόσμενο» όφελος που προέκυψε από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, είτε λειτουργικά είτε στην εμπειρία του επισκέπτη;

Η θετική ανταπόκριση των επισκεπτών. Πολλοί εκτίμησαν τις πρακτικές μας και τις θεώρησαν στοιχείο ποιότητας και όχι περιορισμό.

Ποια είναι τα πιο καθαρά περιβαλλοντικά οφέλη που βλέπετε μέχρι σήμερα και ποιος είναι ο επόμενος μετρήσιμος στόχος σας για το 2026 σε waste, νερό, ενέργεια ή βιώσιμες προμήθειες;

Έχουμε ήδη μειώσει σημαντικά τα απορρίμματα μίας χρήσης και βελτιώσει τη διαχείριση πόρων. Για το 2026, στόχος μας είναι περαιτέρω μείωση αποβλήτων, καλύτερη εξοικονόμηση νερού και ενέργειας και μεγαλύτερο ποσοστό βιώσιμων προμηθειών.

Τι σημαίνει για εσάς η χρυσή διάκριση που λάβατε στα πλαίσια του προγράμματος Zero Waste HORECA;

Είναι επιβεβαίωση ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση και κίνητρο να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια.

Μία πρακτική που θα προτείνατε ως «πρώτο βήμα» σε κάθε ξενοδοχείο, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Να ξεκινήσει κάθε ξενοδοχείο με καταγραφή: να δει πού παράγει απόβλητα και γιατί. Η γνώση είναι πάντα το πρώτο και πιο ουσιαστικό βήμα.

Μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα βιωσιμότητας Zero Waste HORECA στην ιστοσελίδα www.zerowastefuture.gr