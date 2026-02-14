Με τους ήχους της γκάιντας και το ρυθμό των κρουστών να αντηχούν ακόμα στις γειτονιές, το Παγκράτι αποχαιρέτησε μια από τις πιο ζωντανές αποκριάτικες δράσεις του Δήμου Αθηναίων.

Η πρωτοβουλία που έφερε την υπογραφή του Λευτέρη Γρηγορίου και των Global Daoulia, κατάφερε να μετατρέψει τους δρόμους σε μια υπαίθρια σκηνή παραδοσιακής λαογραφίας, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου που ακολούθησε την πομπή από νωρίς το πρωί.

Η εκκίνηση δόθηκε στις 11:00 π.μ. από την πλατεία του Προφήτη Ηλία. Από εκεί, η μουσική ομάδα κατηφόρισε προς την πλατεία Βαρνάβα, παρασύροντας τους περαστικούς σε ένα αυθόρμητο γλέντι, για να καταλήξει τελικά στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Γουλανδρή στην οδό Ερατοσθένους.

Καθοριστικό ρόλο στην ατμόσφαιρα έπαιξε η ομάδα «Τα κρουστά της Τάκη». Ένα από τα μέλη της, μιλώντας για τη συμμετοχή του, έδωσε το στίγμα της ημέρας: «Σήμερα είναι Απόκριες, οπότε τι κάναμε; Παίξαμε μουσική και τραγουδήσαμε». Ο ίδιος μοιράστηκε το πάθος του για το όργανο, σημειώνοντας: «Ξεκίνησα από 5 χρονών και παίζω κρουστά», ενώ περιέγραψε τη διαδρομή λέγοντας πως η ομάδα ξεκίνησε «από τον Προφήτη Ηλία, μεγάλη χάρη του, και κατηφορίσαμε μέχρι το Μουσείο Γουλανδρή».

Η Αθήνα σε αποκριάτικο ρυθμό

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό του Δήμου Αθηναίων, οι εκδηλώσεις αυτές στόχευαν στην ανάδειξη της αυθεντικής ελληνικής λαογραφίας. Ο Δήμαρχος, Χάρης Δούκας, σε δήλωσή του για το πνεύμα των ημερών, επεσήμανε πως η πόλη γέμισε χρώματα και μελωδίες από την Κυψέλη μέχρι τον Βοτανικό. «Με σεβασμό στη λαϊκή μας παράδοση, αλλά και με διάθεση παιχνιδιού, ο Δήμος Αθηναίων ανέδειξε τον πλούτο της ελληνικής αποκριάτικης λαογραφίας» υπογράμμισε ο κ. Δούκας, ευχαριστώντας τους καλλιτέχνες που μετέτρεψαν κάθε γειτονιά σε εστία γιορτής.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ρωξάνα Μπέη, εστίασε στην ανθρώπινη πλευρά των εκδηλώσεων, σημειώνοντας πως ήταν μια ευκαιρία για τους πολίτες να συναντηθούν, να γελάσουν και να βρουν την παιδικότητά τους. «Το φετινό πρόγραμμα ήταν αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς με τις κοινότητες του Δήμου Αθηναίων, προσφέροντας μια πρόταση που συνδύασε αυθεντικότητα και σύγχρονη ματιά» ανέφερε η κ. Μπέη.

Το κέφι, πάντως, δεν έσβησε με τη λήξη της εκδήλωσης στο Παγκράτι. Οι μουσικοί ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη ημέρα, δίνοντας μια υπόσχεση: «Αύριο παίζουμε στο πιο φοβερό καρναβάλι. Το καρναβάλι του Μεταξουργείου!».