Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Δομοκού, καθώς σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο σεισμός καταγράφηκε από τα δίκτυα των σεισμογράφων στις 23:33 (ώρα Ελλάδος) και έγινε αισθητός σε αρκετά σημεία της Φθιώτιδας, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Λαμίας.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 12 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Δομοκού. Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που εξέδωσε το σύστημα αυτόματης λύσης, το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα.

