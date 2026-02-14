Η γιορτή της Τσικνοπέμπτης μετατράπηκε σε εφιάλτη για μία οικογένεια στη Βόρεια Εύβοια, με τον 42χρονο άνδρα, αστυνομικό στο επάγγελμα, να χτυπά τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα για ενδοοικογενειακή βία, ο οποίος υπηρετεί στο αστυνομικό σώμα, μετά από καταγγελία που υπέβαλε η σύζυγός του για επίθεση και κακοποίηση.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε το θύμα, όλα ξεκίνησαν από έναν έντονο φραστικό διαπληκτισμό, ο οποίος όμως γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Η κατάσταση κλιμακώθηκε σε σωματική βία, με τον 42χρονο αστυνομικό να φέρεται ότι επιτέθηκε στη σύζυγό του.

Το πιο συγκλονιστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι η επίθεση σημειώθηκε μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων παιδιών της οικογένειας. Τα παιδιά έγιναν μάρτυρες μιας βίαιης συμπεριφοράς. Η άμεση κινητοποίηση των συναδέλφων του κατηγορούμενου οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψή του μέσα στα όρια του αυτοφώρου.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, μετά τη σύλληψη, σε βάρος του αστυνομικού σχηματίστηκε βαριά δικογραφία με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας. Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, με προφορική εντολή του εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την ορισμένη ημερομηνία της δικασίμου, όπου και θα κληθεί να λογοδοτήσει για τις πράξεις του ενώπιον της δικαιοσύνης.