Με φόντο το λιμάνι και τη νυχτερινή γραμμή των πλοίων, ο Πύργος του Πειραιά μετατρέπεται σε ένα εντυπωσιακό σημείο αναφοράς που «γράφει» Allwyn. Η φωταγώγησή του στα χρώματα της Allwyn δεν είναι απλώς ένα δυνατό στιγμιότυπο για την πόλη. Αποτυπώνει τη δυναμική εκκίνηση της νέας εποχής, στέλνοντας το μήνυμα ότι η Allwyn έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα, φέρνοντας περισσότερη διασκέδαση και μια αναβαθμισμένη εμπειρία για τους πελάτες.

Σε αυτή τη σκηνή, ο φωταγωγημένος Πύργος στον Πειραιά λειτουργεί σαν «καμβάς» της νέας ταυτότητας: ένα τοπόσημο που αλλάζει όψη, γεμίζει χρώμα και δίνει τον τόνο της μετάβασης.

Το βλέμμα μένει πάνω του για λίγα δευτερόλεπτα, αρκετά ώστε να καταλάβεις ότι κάτι αλλάζει, ότι η πόλη αποκτά ένα νέο σημείο αναφοράς και ότι η Allwyn δηλώνει παρουσία με τρόπο που δεν περνά απαρατήρητο.

Η νέα εποχή έχει ήδη ξεκινήσει

Η ταυτότητα της Allwyn έχει ήδη αρχίσει να γίνεται ορατή, πρώτα απ’ όλα εκεί όπου «χτυπά» η εμπειρία: στο δίκτυο Allwyn stores. Tα πρώτα καταστήματα Allwyn και PLAY έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους όχι μόνο στην Αττική, αλλά και σε άλλους νομούς της χώρας. Με ανανεωμένο look και εμπειρία που σχεδιάζεται γύρω από τον πελάτη, λειτουργούν ως η πιο χειροπιαστή απόδειξη ότι η αλλαγή είναι σε εξέλιξη: μια νέα «σκηνή» διασκέδασης που συνδυάζει οικειότητα και αναβάθμιση, χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα του παιχνιδιού.

Το brand της Allwyn σηματοδοτεί μια αναβάθμιση που δεν περιορίζεται σε μια αλλαγή επιγραφής, αλλά δίνει πιο σύγχρονο τόνο στον χώρο και στον τρόπο που τον ζεις.

Σε αυτή τη νέα εποχή, η διασκέδαση αποκτά πιο μοντέρνο περιβάλλον, πιο καθαρή και «φρέσκια» αισθητική, με στόχο η επίσκεψη να μοιάζει πιο κοντά σε αυτό που περιμένει ο πελάτης του σήμερα.

Η ανανέωση του δικτύου είναι οργανωμένη και σταδιακή. Η συνολική αναβάθμιση της εικόνας των καταστημάτων Allwyn θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2027, ενώ για τα καταστήματα PLAY ο στόχος τοποθετείται εντός του 2026. Αυτό το πλάνο δίνει συνέπεια στη μετάβαση και χτίζει βήμα-βήμα μια ενιαία εμπειρία, ώστε ο πελάτης να αναγνωρίζει το ίδιο σύγχρονο «αποτύπωμα» όπου κι αν βρίσκεται.

Ο Πύργος του Πειραιά στα χρώματα της Allwyn είναι το φωτεινό σήμα μιας μετάβασης που απλώνεται από τα καταστήματα μέχρι το online περιβάλλον, με στόχο κάθε επαφή με το παιχνίδι να είναι πιο σύγχρονη και πιο φρέσκια.

Και καθώς η διασκέδαση σήμερα δεν περιορίζεται σε έναν χώρο, η Allwyn επενδύει εξίσου στο ψηφιακό της προφίλ. Το Allwyn.gr είναι ήδη στον «αέρα» ως ένας online κόμβος διασκέδασης, που συγκεντρώνει την εμπειρία σε ένα σημείο.

Τα παιχνίδια κρατούν την ταυτότητά τους, η εμπειρία ανεβαίνει επίπεδο

Σημαντικό είναι ότι μέσα σε αυτή τη συνολική αναβάθμιση, τα δημοφιλή παιχνίδια παραμένουν σταθερά. ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ και ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ διατηρούν την ταυτότητά τους, συνεχίζοντας να εξελίσσονται και να προσφέρουν την εμπειρία που γνωρίζει το κοινό, πάντα με υπεύθυνο τρόπο.

Στην πράξη, η Allwyn «μεταφράζει» τη νέα της ταυτότητα σε αλλαγές που φαίνονται και που τις ζεις: ανανεωμένα σημεία στο δίκτυο, καθαρή ψηφιακή παρουσία, ενιαία εικόνα σε κάθε επαφή με το παιχνίδι. Μια αναβάθμιση που φέρνει την εταιρεία πιο κοντά στις συνήθειες και τις προσδοκίες των νεότερων γενιών.



