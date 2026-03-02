Ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι «έπληξε και κατέστρεψε» τα κεντρικά γραφεία της ιρανικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης (IRIB) στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης.

«Πριν από λίγο, η (ισραηλινή) πολεμική αεροπορία έπληξε και κατέστρεψε το κέντρο επικοινωνιών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», σύμφωνα με το ανακοινωθέν του, παραθέτοντας σύνδεσμο προς γράφημα που εικονίζει το κτίριο στο οποίο έδρευε η IRIB, σε περιοχή από όπου είχε διατάξει λίγο νωρίτερα να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι άμαχοι.