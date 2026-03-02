Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ καλεί τώρα τους Αμερικανούς που βρίσκονται σε μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής να «ΑΝΑΧΩΡΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ» μέσω εμπορικών μέσων μεταφοράς, λόγω «σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια».

Η σύσταση αυτή αφορά τους πολίτες που βρίσκονται στο Μπαχρέιν, την Αίγυπτο, το Ιράν, το Ιράκ, το Ισραήλ, τη Δυτική Όχθη, τη Λωρίδα της Γάζας, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τον Λίβανο, το Ομάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τη Συρία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Υεμένη.

The @SecRubio @StateDept urges Americans to DEPART NOW from the countries below using available commercial transportation, due to serious safety risks. Americans who need State Department assistance arranging to depart via commercial means, CALL US 24/7 at +1-202-501-4444 (from… pic.twitter.com/vdplAik2Sq — Assistant Secretary Mora Namdar (@AsstSecStateCA) March 2, 2026

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καλεί τους Αμερικανούς να εγγραφούν στο πρόγραμμα Smart Traveler Enrollment Program (STEP) του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προκειμένου να λαμβάνουν περαιτέρω ενημερώσεις.

Όπως σημειώνει, μπορούν να το κάνουν στην ιστοσελίδα step.state.gov.

To all American citizens in the Middle East: your safety and security is our number one priority.



Sign up to receive STEP alerts at https://t.co/SpQfuj4gN2.



Get information at @TravelGov and you can call the department 24/7 at +1-202-501-4444. pic.twitter.com/G8grZVgmCF — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 2, 2026

«Συνιστούμε επίσης στους Αμερικανούς που βρίσκονται στο εξωτερικό να παρακολουθούν τις ενημερώσεις ασφαλείας για τους Αμερικανούς πολίτες στο κανάλι μας στο WhatsApp και να ακολουθούν το @travelgov στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», αναφέρει ο Ρούμπιο.

Προσθέτει ότι οι Αμερικανοί στη Μέση Ανατολή μπορούν να επικοινωνούν με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ όλο το 24ωρο στο 1-202-501-4444.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ασφάλεια και η προστασία των Αμερικανών πολιτών σε όλο τον κόσμο».

Δεν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στην οδηγία που εκδόθηκε πριν λίγο, η οποία καλούσε όλους τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν τις περισσότερες χώρες της Μέσης Ανατολής.