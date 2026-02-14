Μια απόφαση επιστροφής στις ρίζες έμελλε να εξελιχθεί σε εφιάλτη για έναν 67χρονο άνδρα στο χωριό Μάρθα του Δήμου Βιάννου. Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος ζούσε για πολλά χρόνια στο Ηράκλειο, είχε επιλέξει τους τελευταίους μήνες να μετακομίσει ξανά στο πατρικό του σπίτι, όπου διέμενε μαζί με τον 63χρονο αδελφό του.

Το χρονικό του φονικού

Η συγκατοίκηση αυτή τερματίστηκε με τον πλέον βίαιο τρόπο το βράδυ του Σαββάτου (14/02). Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες από την τοπική κοινωνία, οι δύο άνδρες ενεπλάκησαν σε έναν ιδιαίτερα έντονο διαπληκτισμό. Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, καθώς ο 63χρονος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο δράστης άρπαξε ένα μαχαίρι και κατάφερε θανάσιμα πλήγματα στον αδελφό του, στοχεύοντας στην κοιλιακή χώρα αλλά και στην καρωτίδα. Το θύμα δεν είχε περιθώρια αντίδρασης και άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο.

Οι έρευνες των αρχών

Στον τόπο της δολοφονίας έφτασαν άμεσα αστυνομικοί του Α.Τ. Βιάννου, ενώ κλιμάκιο της Ασφάλειας Ηρακλείου ανέλαβε την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες η οικογενειακή διαφωνία μετατράπηκε σε έγκλημα.

Όπως προκύπτει από τις αστυνομικές αναφορές, ο 63χρονος συνελήθφη αμέσως μετά την πράξη του και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Οι κάτοικοι του χωριού παραμένουν παγωμένοι από την είδηση, καθώς κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως η επιστροφή του 67χρονου στο χωριό θα είχε αυτή την τραγική κατάληξη.

Σοκαρισμένη η κοινωνία της Βιάννου από την οικογενειακή τραγωδία

Η αστυνομία εξετάζει προσεκτικά το παρελθόν των δύο αδελφών για να διαπιστωθεί αν υπήρχαν προηγούμενες τριβές που οδήγησαν στην αιματηρή κατάληξη, με την επήρεια του αλκοόλ να θεωρείται ο καταλυτικός παράγοντας που όπλισε το χέρι του δράστη. Η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού που αφαίρεσε τη ζωή ενός ανθρώπου μέσα στο ίδιο του το σπίτι.