Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα που έκαναν τρεις ανήλικοι την Παρασκευή στη Λούτσα. Το αυτοκίνητο που επέβαιναν έπεσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ένας και να τραυματιστούν σοβαρά οι άλλοι δύο.

Στο βίντεο φαίνεται ο οδηγός να έχει χάσει τον έλεγχο του οχήματος ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

Η έρευνα για το τραγικό δυστύχημα βρίσκεται σε εξέλιξη, με την Τροχαία να εξετάζει το ενδεχόμενο ο ανήλικος να οδηγούσε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος λίγα μέτρα πιο πίσω και στη συνέχεια προσέκρουσε στο κράσπεδο του πεζοδρομίου, ανέβηκε πάνω και τελικά καρφώθηκε πάνω στο δέντρο.

«Τι σου έκανα, φίλε μου;», φώναζε ο οδηγός

Κάτοικος της περιοχής που είδε όσα έγιναν περιέγραψε όσα έγιναν μετά τη σφοδρή πρόσκρουση του αυτοκινήτου πάνω στο δέντρο.

«Τα παιδιά τρέχανε και ερχόντουσαν από το χωματόδρομο προς τα εδώ. Χτυπήσανε στο κράσπεδο, αμέσως στο δέντρο, το αυτοκίνητο τούμπαρε, πετάχτηκε έξω ο συνοδηγός και σκοτώθηκε ακαριαία.

Τα υπόλοιπα δύο παιδιά ήταν εκεί. Καθόντουσαν κάτω. Ο οδηγός φώναζε “Τι σου έκανα, φίλε μου; Τι σου έκανα, φίλε μου;” γιατί τον έβλεπε», ανέφερε.

«Ρίξανε χειρόφρενο και έχασαν τον έλεγχο», λέει συμμαθητής τους

Συμμαθητές των τριών φίλων μίλησαν στην ΕΡΤ για όσα έγιναν.

«Το πήρε κρυφά από τη μαμά του, πήγανε βόλτα με κάτι φίλους του κι έμαθα ότι τράκαρε, λίγο πιο πάνω. Ρίξανε χειρόφρενο και έχασαν τον έλεγχο», ανέφερε ένας εξ αυτών.

Οι φίλοι του 15χρονου άφησαν λουλούδια και ένα πανό στο σημείο της τραγωδίας

Μία μέρα μετά το τραγικό δυστύχημα, φίλοι του 15χρονου που σκοτώθηκε πήγαν στο σημείο που έχασε τη ζωή του και άφησαν λουλούδια.

Επιπλέον, στο δέντρο που έχασε τη ζωή του κρέμασαν πανό με τη φράση «ζεις», ενώ έχουν αφήσει κεριά και διάφορα αντικείμενα, θέλοντας να δείξουν ότι δεν θα τον ξεχάσουν.

Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται οι δύο ανήλικοι που τραυματίστηκαν.

Την ίδια ώρα, στη χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού παραμένουν οι δύο ανήλικοι που τραυματίστηκαν.

Ειδικότερα, φέρουν κάποιες αμυχές στο πρόσωπο, οι οποίες δεν εμπνέουν ανησυχία και νοσηλεύονται για προληπτικούς λόγους στη χειρουργική κλινική, καθώς οι γιατροί θεώρησαν ότι μετά από ένα τέτοιο τροχαίο μπορεί να έχουν χτυπήσει στο κεφάλι ή μπορεί να αισθανθούν κάποια στιγμή αδιαθεσία.

Ο 15χρονος οδηγός, που νοσηλεύεται φρουρούμενος, κατηγορείται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματική βλάβη από αμέλεια, επικίνδυνη οδήγηση και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

«Το παιδί είναι σε σοκ, έχει φόβο και τρόμο», λένε οι γονείς του 15χρονου

Στο Mega μίλησε η μητέρα του 15χρονου που οδηγούσε το ΙΧ και είδε τον νεκρό τον φίλο του που καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

«Τι καλά είναι, καλέ; Το παιδί έχει πάθει σοκ, είναι χτυπημένο, δεν μπορεί, ζαλίζεται και δεν με αφήνουνε εμένα να το δω. Μόνο λίγο και με διώχνουν έξω, είναι κρατούμενος μου λένε. Μα δεν είναι 50 χρονών το παιδί».

«Είναι σε σοκ, δεν μπορεί να μιλάει, έχει φόβο, έχει τρόμο, σκέφτεται, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Δεν κατάλαβε τίποτα», πρόσθεσε ο πατέρας του.

Από την πλευρά της, η αδελφή του 15χρονου είπε: «Έχει χτυπήσει άσχημα το πόδι του, το κεφάλι του, τα πλευρά του. Προς το παρόν είπαν πως έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Είναι σε κατάσταση σοκ και οι δύο. Πού να θυμούνται οι καημένοι; Όχι, με το ζόρι αναπνέουνε. Δεν είναι περίεργος ακριβώς ο δρόμος, απλά έτυχε, τι να σας πω».

«Τι έκανα, μαμά; Έχεις όλα τα δίκια του κόσμου»

Η μητέρα του ανήλικου συνέχισε περιγράφοντας την κατάσταση του παιδιού της.

«Είναι μαυρισμένος. Σήμερα είναι χάλια, ζαλίζεται, εμετό, δεν μπορεί να στέκεται, δεν μπορεί, κάνει πράγματα, δεν μ’ αφήνουν κι εμένα να το δω. “Τι σου έκανα, μαμά;“. Μόνο αυτό, “έχεις όλα τα δίκια του κόσμου”. Γιατί πήρα τα κλειδιά, του λέει ο φίλος που σκοτώθηκε, πάρε το κλειδί για το αμάξι, μην πεις τίποτα στους γονείς, και έλα να κάνουμε βόλτα γιατί ο δικός μου δεν είχε ιδέα για οδήγηση. Ήρθαν μαζί στο σπίτι, πήραν τα κλειδιά, πήραν το αμάξι.

Το δικό μου το παιδί δεν το πήρε το αμάξι. Τώρα έχει πάθει σοκ. Τώρα ό,τι και να πω εγώ, μαμά, ο φίλος μου, μαμά, τι έκανα; Μαμά, τι κάναμε, μαμά; Ο φίλος μου. Γιατί ήτανε τρία παιδιά που μεγαλώσανε μαζί. Αυτό το δικό μου είναι στο νοσοκομείο, το άλλο που έφυγε ήταν μαζί σαν το δικό μου. Είναι το ίδιο, τον ίδιο πόνο», ανέφερε.