Βαρύ πένθος έχει απλωθεί στη Λούτσα μετά το τραγικό τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε έναν 15χρονο και άφησε δύο ακόμη ανήλικους σοβαρά τραυματισμένους. Το δυστύχημα εκτυλίχθηκε το απόγευμα, στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος, μετατρέποντας μια φαινομενικά αθώα βόλτα σε εφιάλτη.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο 15χρονος που βρισκόταν στο τιμόνι έχασε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τον έλεγχο του ΙΧ. Το όχημα βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο. Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον συνοδηγό, επίσης 15 ετών, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του.

Το αυτοκίνητο φέρεται να ανήκε στον πατέρα ενός από τα παιδιά. Πληροφορίες αναφέρουν πως το κλειδί αφαιρέθηκε χωρίς να γίνει αντιληπτό και οι τρεις φίλοι ξεκίνησαν για τη βόλτα που έμελλε να καταλήξει σε τραγωδία.

Βίντεο-ντοκουμέντο

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ καταγράφει το ΙΧ λίγα δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση. Στα πλάνα διακρίνεται το όχημα να κινείται ανεξέλεγκτα, προτού χαθεί από το κάδρο, ελάχιστα πριν από τη μοιραία κατάληξη.

Η εικόνα στο σημείο παραμένει αποκαρδιωτική. Το δέντρο έχει υποστεί εκτεταμένη ζημιά, με μεγάλο τμήμα του κορμού να έχει αποκολληθεί από τη δύναμη της σύγκρουσης. Στην άσφαλτο είναι σκορπισμένα συντρίμμια, ενώ τα εμφανή ίχνη φρεναρίσματος αποτυπώνουν την ξέφρενη πορεία που προηγήθηκε.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες

Οι κάτοικοι που άκουσαν τον εκκωφαντικό θόρυβο έσπευσαν πανικόβλητοι στο σημείο και ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές και το ΕΚΑΒ. Όσοι βρέθηκαν πρώτοι εκεί περιγράφουν σκηνές που δύσκολα διαγράφονται από τη μνήμη.

«Τι έκανα, τι έκανα, τι έκανα», φώναζε, σύμφωνα με μαρτυρία στον τηλεοπτικό φακό του Star, το παιδί που οδηγούσε, σε κατάσταση σοκ.

Άλλος αυτόπτης σημειώνει «Πέρασαν από μπροστά μας με 120 χιλιόμετρα, τόσο πολύ έτρεχαν. Και σε χωματόδρομο κιόλας».

Συγκλονιστική είναι και η περιγραφή κατοίκου που είδε τη στιγμή της πρόσκρουσης «Το ένα παιδί έπεσε έξω από το αυτοκίνητο. Τινάχτηκε και βγήκε έξω από το αυτοκίνητο».

Η τοπική κοινωνία παραμένει παγωμένη, αδυνατώντας να πιστέψει πως τρεις έφηβοι βρέθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά αντιμέτωποι με μια τόσο αδυσώπητη πραγματικότητα.