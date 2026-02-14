Σαφές μήνυμα υπέρ της εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας Ευρώπης–Ηνωμένου Βασιλείου έστειλε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάμερ από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, επιμένοντας ότι η ασφάλεια των δύο πλευρών είναι αλληλένδετη.

«Δεν υπάρχει βρετανική ασφάλεια χωρίς την Ευρώπη και δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς τη Βρετανία. Αυτό είναι το μάθημα της ιστορίας και η σημερινή πραγματικότητα. Έτσι, μαζί, πρέπει να φανούμε αντάξιοι των περιστάσεων. Πρέπει να δαπανήσουμε περισσότερα, να προσφέρουμε περισσότερα και να συντονιστούμε περισσότερο».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος για τη δική της άμυνα, επισημαίνοντας πως το σημερινό περιβάλλον ασφάλειας απαιτεί πρακτικές λύσεις σε επίπεδο βιομηχανίας, προμηθειών και στρατηγικού σχεδιασμού.

Έμφαση στη «σκληρή ισχύ» και στις κοινές προμήθειες

Αναφερόμενος στο γεωπολιτικό τοπίο, ο Starmer τόνισε ότι η ήπειρος πρέπει να επενδύσει περισσότερο στις στρατιωτικές της δυνατότητες.

«Δεν βρισκόμαστε σε σταυροδρόμι σήμερα, ο δρόμος μπροστά είναι ευθύς και είναι σαφές ότι πρέπει να χτίσουμε τη σκληρή μας ισχύ, διότι αυτή είναι το νόμισμα της εποχής μας».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός μίλησε για στενότερη διασύνδεση του Ηνωμένου Βασιλείου με την ευρωπαϊκή αμυντική παραγωγή και τις προμήθειες, επισημαίνοντας ότι ο κατακερματισμός δημιουργεί ελλείψεις σε ορισμένους τομείς και επαναλήψεις σε άλλους.

«Οι οικονομίες μας είναι υπερδεκαπλάσιες από τη ρωσική. Διαθέτουμε τεράστιες αμυντικές ικανότητες, όμως πολύ συχνά το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από το άθροισμα των μερών τους.

Ο κατακερματισμένος βιομηχανικός σχεδιασμός και οι προμήθειες έχουν οδηγήσει σε κενά σε ορισμένους τομείς και σε τεράστιες επικαλύψεις σε άλλους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κατάσταση είναι «εξαιρετικά αναποτελεσματική και βλάπτει τη συλλογική μας ασφάλεια. Η ομπρέλα ασφαλείας των ΗΠΑ επέτρεψε την ανάπτυξη αυτών των κακών συνηθειών, αλλά τώρα πρέπει να τις κόψουμε».

Brexit, επανεξοπλισμός και νέοι μηχανισμοί

Ο Starmer τοποθέτησε τη συζήτηση και στο πλαίσιο της μετα-Brexit εποχής:

«Βρισκόμαστε δέκα χρόνια μετά το Brexit. Δεν είμαστε η Βρετανία των χρόνων του Brexit».

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από βρετανικά μέσα, Λονδίνο και Παρίσι εξετάζουν την επανεκκίνηση των επαφών για συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο «Security Action for Europe» (Ευρωπαϊκό Σχέδιο Επανεξοπλισμού), μετά το πάγωμα των διαβουλεύσεων λόγω του κόστους. Η γαλλική πλευρά έχει επισημάνει ότι οι σχετικοί οικονομικοί υπολογισμοί προήλθαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι από πολιτική πίεση του Παρισιού.

Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός εξετάζει την ιδέα ενός Ευρωπαϊκού Αμυντικού Μηχανισμού, ανοικτού σε ευρωπαϊκές δημοκρατίες εντός και εκτός ΕΕ, με στόχο τη χρηματοδότηση κοινών εξοπλιστικών προγραμμάτων.

ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και το κόστος της άμυνας

Ο Starmer ξεκαθάρισε ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας δεν συνεπάγεται απομάκρυνση από το ΝΑΤΟ ούτε αποδυνάμωση των δεσμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Περιέγραψε το ΝΑΤΟ ως «την πιο αποτελεσματική αμυντική συμμαχία που γνωρίσαμε ποτέ και δεν πρέπει ποτέ να απομακρυνθούμε από αυτήν», σημειώνοντας ότι η σχέση ασφαλείας και πληροφοριών με τις ΗΠΑ «είναι τόσο στενή όσο ποτέ».

Όπως υποστήριξε, η Ευρώπη οφείλει να μειώσει ορισμένες εξαρτήσεις και να επενδύσει μακροπρόθεσμα στην αμυντική της βάση:

«Αντί να προσποιούμαστε ότι μπορούμε απλώς να αντικαταστήσουμε όλες τις δυνατότητες των ΗΠΑ, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη διαφοροποίηση και τη μείωση ορισμένων εξαρτήσεων.

Πρέπει να προχωρήσουμε σε επενδύσεις γενεών που θα μας οδηγήσουν από την υπερεξάρτηση στην αλληλεξάρτηση. Βλέπουμε την επιτακτική ανάγκη, βλέπουμε το επείγον. Θέλουμε να εργαστούμε μαζί για να ηγηθούμε μιας αλλαγής γενιάς στη βιομηχανική αμυντική συνεργασία».

Αναγνώρισε επίσης ότι η προσέγγιση με την ενιαία αγορά της ΕΕ ενδέχεται να συνοδεύεται από πολιτικές δυσκολίες, ωστόσο τόνισε ότι «το status quo δεν είναι πλέον κατάλληλο και για μένα δεν τίθεται θέμα για το πού βρίσκεται το εθνικό συμφέρον».

Κλείνοντας, απευθύνθηκε και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό του Ηνωμένου Βασιλείου:

«Οι πλασιέ εύκολων απαντήσεων είναι έτοιμοι στα άκρα της αριστεράς και της δεξιάς και θα προσφέρουν τις δικές τους λύσεις. Είναι εντυπωσιακό το πόσα κοινά μοιράζονται τα δύο άκρα του φάσματος.

Μαλακοί απέναντι στη Ρωσία, αδύναμοι απέναντι στο ΝΑΤΟ, αν όχι εντελώς αντίθετοι, και αποφασισμένοι να θυσιάσουν τις σχέσεις που χρειαζόμαστε στον βωμό της ιδεολογίας τους. Το μέλλον που προσφέρουν είναι ένα μέλλον διχασμού και στη συνέχεια συνθηκολόγησης. Τα φώτα θα έσβηναν στην Ευρώπη για άλλη μια φορά».