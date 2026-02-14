Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον οι σοβαρές παραλείψεις στις υποδομές της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να παραμένει υπό κράτηση μετά τη ραγδαία αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έφερε στο φως κρίσιμα ευρήματα που μετέτρεψαν τη δίωξη από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Το χρονικό της σύλληψης και οι βαριές κατηγορίες

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν στελέχη της Πυροσβεστικής πέρασαν χειροπέδες στον επιχειρηματία μέσα στις εγκαταστάσεις της μονάδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, οι αρχές εστιάζουν σε μια σειρά από «αόρατες» παρεμβάσεις στο δίκτυο της εταιρείας.

Τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στοιχειοθετούν την κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου για τον ίδιο σε ό, τι αφορά τα αίτια της έκρηξης, την υπογειοποίηση των σωληνώσεων, τις δεξαμενές που δεν έχουν καταγραφεί και δεν έχουν μπει μέσα στο τοπογραφικό διάγραμμα από το 2007 μέχρι σήμερα και ειδικά, αναφέρει η ΕΡΤ.

Η στιγμή της σύλληψης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα

Υπό κράτηση μέχρι την απολογία

Ο επιχειρηματίας, αφού οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων, επέλεξε να τηρήσει σιγή ιχθύος. Δεν έδωσε απαντήσεις στις ερωτήσεις των αρχών, ούτε σχολίασε τις καταγγελίες εργαζομένων και τεχνικών που είχαν προειδοποιήσει για την κατάσταση στο εργοστάσιο. Πλέον, κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση της πόλης, προκειμένου να προετοιμάσει την υπερασπιστική του γραμμή με τους νομικούς του συμβούλους.

Τα κρίσιμα ευρήματα: Οσμές αερίου και ακατάλληλες σωληνώσεις

Η έρευνα αποκάλυψε πως το «καμπανάκι» του κινδύνου είχε χτυπήσει μήνες πριν από την τραγωδία. Συγκεκριμένα:

Αγνοημένες προειδοποιήσεις: Πριν από πέντε μήνες υπήρξαν αναφορές για έντονη μυρωδιά αερίου , χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος.

Πριν από πέντε μήνες υπήρξαν αναφορές για έντονη μυρωδιά , χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος. Ναυάγιο με εμπειρογνώμονα: Πληροφορίες θέλουν ιδιώτη ειδικό να αποχώρησε από την αξιολόγηση λόγω οικονομικής διαφοράς, αφήνοντας το πρόβλημα σε εκκρεμότητα.

Πληροφορίες θέλουν ιδιώτη ειδικό να αποχώρησε από την αξιολόγηση λόγω οικονομικής διαφοράς, αφήνοντας το πρόβλημα σε εκκρεμότητα. Παράνομες αποστάσεις: Οι δεξαμενές βρέθηκαν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, ενώ ο νόμος ορίζει το ελάχιστο των 7,5 μέτρων.

Οι βρέθηκαν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, ενώ ο νόμος ορίζει το ελάχιστο των 7,5 μέτρων. Έλλειψη πιστοποίησης: Οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα, ενώ οι υπέργειες εγκαταστάσεις είχαν κριθεί ακατάλληλες από το 2019.

Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες δεξαμενές δεν εμφανίζονταν σε κανένα επίσημο τοπογραφικό προκαλεί ερωτήματα στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ. Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να περιμένουν το τελικό πόρισμα που θα «κλειδώσει» τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην πολύνεκρη έκρηξη.