Μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής του, στα Τρίκαλα, εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου η νέα σύλληψη του ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έφτασαν στο εργοστάσιο και προχώρησαν στη μεταγωγή του επιχειρηματία, μια κίνηση που πυροδοτήθηκε από τη μετατροπή των κατηγοριών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Πλέον, οι εμπλεκόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και για έκρηξη και εμπρησμό σε βαθμό κακουργήματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤnews, που κατέγραψε καρέ-καρέ τη στιγμή που οι αρχές περνούν χειροπέδες στον ιδιοκτήτη, οι έρευνες έφεραν στο φως σοβαρά ευρήματα. «Τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στοιχειοθετούν την κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου για τον ίδιο σε ό, τι αφορά τα αίτια της έκρηξης, την υπογειοποίηση των σωληνώσεων, τις δεξαμενές που δεν έχουν καταγραφεί και δεν έχουν μπει μέσα στο τοπογραφικό διάγραμμα από το 2007 μέχρι σήμερα και ειδικά», αναφέρει η πηγή.

Το παρασκήνιο των ερευνών: Οσμές αερίου και ακατάλληλες δεξαμενές

Η δικαστική έρευνα φαίνεται να εστιάζει σε μια σειρά από παραλείψεις που προηγήθηκαν της τραγωδίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εδώ και πέντε μήνες υπήρχαν καταγγελίες για έντονη μυρωδιά αερίου στη μονάδα, οι οποίες όμως δεν οδήγησαν σε ουσιαστικό έλεγχο.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό με ιδιώτη εμπειρογνώμονα, ο οποίος φέρεται να αποχώρησε από την αξιολόγηση λόγω οικονομικής διαφοράς με την ιδιοκτησία, αφήνοντας το πρόβλημα χωρίς λύση.

Παράλληλα, οι αυτοψίες αποκάλυψαν:

Δεξαμενές που είχαν κριθεί ακατάλληλες από το 2019 και δεν είχαν μετακινηθεί.

που είχαν κριθεί ακατάλληλες από το 2019 και δεν είχαν μετακινηθεί. Παραβίαση των αποστάσεων ασφαλείας, καθώς οι δεξαμενές απείχαν μόλις 5,4 μέτρα από τα όρια της βιομηχανίας (με το νόμιμο όριο να είναι τα 7,5 μέτρα).

Σωληνώσεις χωρίς πιστοποίηση, οι οποίες βρίσκονταν κάτω από το έδαφος χωρίς να αποτυπώνονται σε επίσημα τοπογραφικά έγγραφα.

Στον ανακριτή για απολογία

Μετά την επιχείρηση της Πυροσβεστικής, ο επιχειρηματίας οδηγήθηκε αρχικά στο τοπικό κλιμάκιο και αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων. Εκεί θα κληθεί να δώσει απαντήσεις για τα στοιχεία της ΔΑΕΕ που τον εμπλέκουν άμεσα στα αίτια της έκρηξης.

Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή, με το τελικό πόρισμα των αρχών να αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα για να ολοκληρωθεί το νομικό πλαίσιο της υπόθεσης.