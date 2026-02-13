Οι ερευνητές της πυροσβεστικής έστειλαν στην εισαγγελία Τρικάλων δικογραφία με στοιχεία και αποδείξεις για κακουργήματα, σχετικά με την τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα». Στο μεταξύ, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως και περιγράφουν πως στον χώρο του μοιραίου εργοστασίου έχουν βρεθεί άλλες δύο αδήλωτες δεξαμενές αερίου.

Τις αδήλωτες δεξαμενές προπανίου εντόπισαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, όπως αναφέρει το αποκλειστικό ρεπορτάζ του ΑΝΤ1. Πηγές με γνώση της έρευνας λένε πως οι δύο νέες δεξαμενές είναι υπόγειες και έχουν χωρητικότητα 5.000 λίτρων έκαστη. Ωστόσο, στην τελευταία μελέτη πυροπροστασίας οι δεξαμενές ήταν «αόρατες», όπως συνέβη και με τις δύο υπέργειες δεξαμενές, από τις σωληνώσεις των οποίων προκλήθηκε η διαρροή που προκάλεσε την έκρηξη.

Υπογραμμίζεται ότι μηχανολόγος μηχανικός που συνεργάζεται με τη Βιολάντα τα τελευταία χρόνια είχε δηλώσει ότι: «Στο χώρο υπήρχαν και δύο υπέργειες δεξαμενές τις οποίες δεν είχα αποτυπώσει στη μελέτη μου, γιατί μου τις είχαν δηλώσει ανενεργές». Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία υποστηρίζει πως και οι άλλες δύο αχαρτογράφητες δεξαμενές ήταν εκτός λειτουργίας. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται έγγραφο του 2024 με το οποίο ιδιωτικός φορέας είχε εκδώσει πιστοποιητικό καλής λειτουργίας και για τις 4 αδήλωτες δεξαμενές. Ο μηχανικός κλήθηκε να καταθέσει ξανά στους ερευνητές της πυροσβεστικής.

Άφαντο το υπόγειο στην αυτοψία

Το υπόγειο-φάντασμα στο μοιραίο κτίριο της Βιολάντα δεν φαινόταν πουθενά. Αυτό περιγράφει το έγγραφο της Πολεοδομίας του Δήμου Τρικάλων, σύμφωνα με το οποίο ακόμα και η αυτοψία της αρμόδιας υπηρεσίας τα βρήκε όλα σύννομα. Ο πολιτικός μηχανικός που συνεργάζεται με το εργοστάσιο από το 2014 δήλωσε: «Το κτίριο κατασκευάστηκε το 2007 ή 2008, δεν είχα κάποια επαγγελματική συμμετοχή τότε. Γνώριζα ότι υπήρχε κάποιος υπόγειος χώρος προς τη βόρεια πλευρά στον οποίο δεν είχα ποτέ πρόσβαση και δε γνώριζα τις διαστάσεις του. Ρώτησα αν χρειάζεται να τακτοποιηθεί πολεοδομικά και μου ανέφεραν ότι είναι χώρος που έμεινε αμπάζωτος κατά την κατασκευή του εργοστασίου και δεν είχε καμία λειτουργική αξία, οπότε θα έμενε κλειστός. Ρώτησα τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Τόσο στην περίπτωση των δεξαμενών όσο και στην περίπτωση του υπογείου έχουμε δύο μηχανικούς που υποστηρίζουν πως αποτύπωναν ό,τι τους έλεγαν».

Στην εισαγγελία η δικογραφία της ΔΑΕΕ – Έρχονται κακουργηματικές διώξεις



Λίγο μετά τη μια το μεσημέρι στελέχη της ΔΑΕΕ φόρτωσαν στα οχήματα τις κούτες με την ογκώδη δικογραφία και το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, με τον επικεφαλής τον Διευθυντή Αντιπύραρχο Δημήτρη Δημακογιάννη, ξεκίνησε από την Πυροσβεστική Τρικάλων για τα δικαστήρια. Η προϊσταμένη της εισαγγελίας ζήτησε να υποβληθεί η δικογραφία με τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι τώρα. Οι διώξεις αναμένεται να είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.



Έρευνα και σε άλλα έγγραφα του ΣΔΟΕ στο εργοστάσιο



Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών Αρχών έχουν μπει και άλλα έγγραφα που αφορούν ελέγχους του ΣΔΟΕ στο εργοστάσιο, αναφέρει το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, που εξασφάλισε έγγραφο του ΣΔΟΕ, το οποίο βρίσκεται και στη διάθεση των δικαστικών αρχών. Σύμφωνα με αυτό, το καλοκαίρι του 2020, το ΣΔΟΕ φέρεται να κάλεσε σε εξηγήσεις και μάλιστα ανωμοτί – χωρίς όρκο – τον ιδιοκτήτη της εταιρίας «Βιολάντα», σχετικά με την αγορά προπανίου για τα έτη 2018 και 2019. Ταυτόχρονα, του ζήτησε να καταθέσει αναλυτικά στοιχεία για την παραγωγή και την κατανάλωση υγραερίου, παραστατικά πληρωμών και πιστοποιητικά των δεξαμενών. Όπως φαίνεται, το ΣΔΟΕ ερευνούσε την χρήση προπανίου στο εργοστάσιο πριν από τουλάχιστον 7 χρόνια. Αυτό που μένει να εξεταστεί από την εισαγγελία είναι το αν και με ποιον τρόπο το εργοστάσιο πέρασε τον έλεγχο του ΣΔΟΕ.

