Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φονικής έκρηξης στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, καθώς η εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου, προχώρησε σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.

Οι κατηγορίες για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας μετατράπηκαν από ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο μετά τη συλλογή νέων στοιχείων από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Η ίδια αυστηροποίηση ισχύει πλέον και για τα αδικήματα της έκρηξης και του εμπρησμού, ενώ διατηρείται η κατηγορία της πρόκλησης σωματικών βλαβών κατά συρροή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews. Η εισαγγελική λειτουργός, η οποία συμμετέχει ενεργά σε όλο το φάσμα των ερευνών, οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση καθώς το προανακριτικό υλικό καταδεικνύει εγκληματικές παραλείψεις και καταστρατήγηση της νομοθεσίας σε πολλαπλά επίπεδα.

Το ίδιο ρεπορτάζ σημειώνει πως οι έρευνες αποκάλυψαν πως πριν από πέντε μήνες υπήρξαν έντονες αναφορές για οσμές αερίου, οι οποίες ωστόσο δεν ελέγχθηκαν ποτέ ουσιαστικά. Πηγές αναφέρουν ότι ιδιώτης εμπειρογνώμονας που κλήθηκε να αξιολογήσει την κατάσταση αποχώρησε μετά από οικονομική διαφωνία με τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμείνει άλυτο.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις στερούνταν των απαραίτητων πιστοποιήσεων, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες ήδη από το 2019. Συγκεκριμένα, οι δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, ενώ ο νόμος επιβάλλει ελάχιστη απόσταση 7,5 μέτρων. Παρά τις επισημάνσεις, οι δεξαμενές δεν μετακινήθηκαν, ενώ προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν αποτυπώνονταν σε κανένα επίσημο τοπογραφικό διάγραμμα.

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία βρίσκονται πλέον στη διάθεση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να ολοκληρωθεί μόλις τα στελέχη της ΔΑΕΕ καταθέσουν το τελικό έγγραφο πόρισμά τους, το οποίο θα προσδιορίζει με ακρίβεια τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.