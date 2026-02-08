Σοβαρές ενδείξεις ότι υπήρχε διαρροή προπανίου επί μήνες πριν από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, η οποία κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενους τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου 2026, προκύπτουν από τις καταθέσεις εργαζομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πάνω από 25 εργαζόμενοι έχουν καταθέσει ότι στον χώρο του εργοστασίου υπήρχε έντονη και επίμονη οσμή ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο, επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες συγγενών των θυμάτων. Την ίδια ώρα, δείγματα από οξειδωμένους και κακοσυντηρημένους σωλήνες που μετέφεραν προπάνιο έχουν αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακό έλεγχο.

Όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες, η μυρωδιά γινόταν αντιληπτή κυρίως στον χώρο των τουαλετών. «Εργάζομαι στη γραμμή παραγωγής και τους τελευταίους δύο μήνες υπήρχε έντονη οσμή στην τουαλέτα. Οι υπεύθυνοι βάρδιας το γνώριζαν και μας είπαν ότι θα το μεταφέρουν», κατέθεσε εργαζόμενος.

Άλλοι εργαζόμενοι ανέφεραν ότι είχαν ενημερώσει τους προϊσταμένους τους, χωρίς ωστόσο να ακολουθήσει έλεγχος για πιθανή διαρροή αερίου. «Η μυρωδιά δεν έμοιαζε με αποχέτευση, αλλά περισσότερο με υγρασία. Οι συνάδελφοι είχαν ενημερώσει τη διοίκηση», ανέφερε εργαζόμενη.

Μαρτυρίες κάνουν λόγο για οσμή που ήταν παρούσα ήδη από τον Οκτώβριο, ενώ κάποιοι δηλώνουν ότι έγινε πιο έντονη τις τελευταίες ημέρες πριν από την έκρηξη. «Στον χώρο παραγωγής δεν υπήρχε πάντα μυρωδιά, αλλά στις τουαλέτες υπήρχε οσμή σαν γκάζι, άλλοτε πιο έντονη και άλλοτε πιο ήπια», ανέφερε άλλη εργαζόμενη.

«Το συζητούσαμε μεταξύ μας και κάποιοι το ανέφεραν σε ανωτέρους. Τις τελευταίες ημέρες πριν από το δυστύχημα, η μυρωδιά ήταν πολύ έντονη», κατέθεσε εργαζόμενος.

Σφραγισμένο το εργοστάσιο – φόβοι για νέα ανάφλεξη

Δύο εβδομάδες μετά την τραγωδία, το εργοστάσιο της «Βιολάντα» παραμένει σφραγισμένο, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος νέας ανάφλεξης. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι δεν έχουν ακόμη ξεπεράσει το σοκ από την απώλεια των συναδέλφων τους.

Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού φαίνεται να έχουν σχηματίσει σαφή εικόνα τόσο για τη διαδρομή του προπανίου από τους υπόγειους σωλήνες προς το υπόγειο του εργοστασίου όσο και για τα πιθανά αίτια της έκρηξης.

Οι εργασίες στον χώρο έχουν διακοπεί, ενώ τμήμα του διαβρωμένου σωλήνα μεταφέρεται στην Αθήνα για εξέταση στα εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Παράλληλα, δείγματα εδάφους ελέγχονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Υπενθυμίζεται ότι στο παράνομο υπόγειο του εργοστασίου δεν υπήρχε ανιχνευτής αερίου, ενώ τα σχέδια που είχαν κατατεθεί στην Περιφέρεια και την Πυροσβεστική τον Σεπτέμβριο του 2025 φέρεται να βασίζονταν σε τοπογραφικά διαγράμματα του 2011.