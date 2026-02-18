Ολοκληρώθηκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη «Βιολάντα» και δείχνει πως η διαρροή προπανίου οδήγησε στη φονική έκρηξη από την οποία σκοτώθηκαν πέντε εργαζόμενες.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το πόρισμα

Σύμφωνα με το πόρισμα, κατά τις εργασίες εκσκαφής και έρευνας που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Φεβρουαρίου 2026, εντοπίστηκε υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων που συνδέει τις υπέργειες δεξαμενές προπανίου με τον χώρο του κτιρίου.

Η χρήση αερίου αζώτου και χρωματισμένου νερού αποκάλυψε σημεία διάτρησης και διαρροής, ενώ, όπως σημειώνεται, υπήρξε οσμή υγραερίου κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Επίσης, επισημαίνεται ότι πολλαπλές αναφορές εργαζομένων περιγράφουν πως προ πολλού γινόταν αντιληπτή οσμή που παρέπεμπε σε αυτή του υγραερίου, χωρίς να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την αποκατάστασή της.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι η ηλεκτροβάνα διακοπής αερίου – που ο ρόλος της είναι να διακόπτει την παροχή του αερίου προς τις καταναλώσεις όταν πάρει εντολή από τους ανιχνευτές για διαρροή – βρέθηκε αποσυνδεδεμένη και δεν μπορούσε να λειτουργήσει σε περίπτωση διαρροής.