Πολλά όπως όλα δείχνουν είναι τα λάθη που οδήγησαν στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Οι αποκαλύψεις έχουν πάρει τη μορφή «καταιγίδες» και οι παραλείψεις, οι παρατυπίες και τα κενά ασφαλείας είναι αρκετές.

Έγγραφα εταιρείας ενεργειακών εγκαταστάσεων αποκαλύπτουν πως στο πλαίσιο βελτίωσης στις εγκαταστάσεις υγραερίου στη μπισκοτοβιομηχανία, είχαν επισημανθεί ήδη από τον Ιούλιο του 2025 παραβάσεις στην απόσταση των δεξαμενών, στην αντοχή του δικτύου, στην ακαταλληλότητα του υλικού κατασκευής του δικτύου και έπρεπε να γίνουν εργασίες ύψους 32.000 ευρώ. Η Βιολάντα ζήτησε καλύτερη τιμή στο σύνολο του έργου και η εταιρεία επανήλθε με νέα προσφορά ύψους 22.300 ευρώ.

Σύμφωνα με όσα φέρνει στο «φως» σχετικό ρεπορτάζ του ERTNews αρμόδιος τεχνικός είχε εντοπίσει κατά την επίσκεψή του στο εργοστάσιο, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ότι το καλώδιο της ηλεκτροβάνας κρεμόταν χωρίς να είναι συνδεδεμένο, ενώ όπως υποστηρίζει ο ρόλος της ηλεκτροβάνας ήταν να κλείνει την παροχή όταν ανίχνευε διαρροή του αερίου, με την προϋπόθεση ότι θα υπήρχαν ανιχνευτές αερίου στο σημείο της διαρροής.

Ο αρμόδιος μηχανικός μάλιστα φέρεται να αναφέρει ότι ρώτησε τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου αν χρειάζεται να τακτοποιηθεί πολεοδομικά κάποιος υπόγειος χώρος. Ωστόσο, η απάντηση που έλαβε ήταν αρνητική.

«Μου ανέφεραν ότι ο χώρος που έμεινε αυτός κατά την κατασκευή του εργοστασίου και ο οποίος δεν είχε καμία λειτουργική αξία, οπότε θα έμενε κλειστός. Μου αναφέρθηκε ότι δεν υπήρχε καν ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο συγκεκριμένο χώρο» είπε χαρακτηριστικά ο μηχανικός.

Εργαζόμενος του εργοστασίου ανέφερε ότι η αποθήκη που βρισκόταν στο κτίριο Β, το σημείο δηλαδή όπου προκλήθηκε η έκρηξη κάτω από το χώρο που βρίσκονταν οι εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους, περιείχε μεταξύ άλλων και ένα μηχάνημα που καθάριζε το νερό.

«Έδινε με πίεση το νερό σε όλες τις εγκαταστάσεις, ήταν συνδεδεμένο στο ρεύμα και η αρμόδια για τον χειρισμό του ήταν ο υδραυλικός.» σημείωσε.

Στο «μικροσκόπιο» η απολογία του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»

Ο ανακριτής μελετά τη δικογραφία και την απολογία του προσωρινά κρατούμενου ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», προκειμένου να αποφασίσει αν θα καλέσει εκ νέου μάρτυρες για να προσφέρουν κάτι περισσότερο στην κύρια ανάκριση ή αν θα δώσει εντολή στην εισαγγελέα να ασκήσει νέες ποινικές διώξεις σε βάρος τρίτων προσώπων.

Μέχρι την Τετάρτη οι δικηγόροι του ιδιοκτήτη που έχει προφυλακιστεί αναμένεται να καταθέσουν προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, ζητώντας να αφεθεί ελεύθερος.