Την πόρτα των φυλακών Τρικάλων αναμένεται να περάσει σήμερα, Πέμπτη 19/2, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την πολύωρη απολογία του, για τη φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες του εργοστασίου.

Κατά την απολογία του στον ανακριτή επέρριψε τις ευθύνες στους υπεύθυνους για την εκπόνηση των τοπογραφικών και των μελετών, τους εργολάβους που υλοποιούσαν τα έργα και τους ειδικούς που πραγματοποίησαν τις αυτοψίες, χωρίς να εντοπίσουν τη διαρροή προπανίου στις εγκαταστάσεις.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη δήλωσε συγκλονισμένος από την έκρηξη και την απώλεια των πέντε εργαζομένων του και ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε πως υπήρχε αυτός ο κίνδυνος, ενώ όπως σημείωσε στον χώρο αυτό έπαιζαν τα παιδιά του.

Μεταξύ άλλων, ο επιχειρηματίας ισχυρίστηκε πως είναι ένας άνθρωπος που διαχειρίζεται και διευθύνει μία επιχείρηση με πολύ μεγάλο τζίρο και δεν θα μπορούσε να έχει γνώση για τα τεχνικά ζητήματα. Για αυτόν τον λόγο είχε συνεργάτες γύρω του, μηχανολόγους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και ηλεκτρολόγους που έκαναν αυτή τη δουλειά. Δήλωσε, παράλληλα, ότι θα στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων μέχρι τέλους, όπως και τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

Η προχειρότητα και οι αντιφατικές εκθέσεις των μηχανικών

Οι εμπειρογνώμονες που συνεχίζουν τις έρευνες εντόπισαν σοβαρές παραλείψεις στην υπογειοποίηση των σωληνώσεων και σε άλλα ζωτικής σημασίας συστήματα ασφαλείας.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του ERTNews, η προχειρότητα στη λειτουργία των δεξαμενών αποτυπώνεται και στις αντιφατικές εκθέσεις των αρμόδιων μελετητών, με τον έναν να τις αποτυπώνει κανονικά στις μελέτες του και τον άλλον να τις θεωρεί ανενεργές.

«Είχα αποτυπώσει δύο υπέργειες δεξαμενές στο πίσω μέρος της επιχείρησης, οι οποίες ήταν λειτουργικές. Γνωρίζω ότι οι δύο υπέργειες δεξαμενές τροφοδοτούσαν τους φούρνους του κτιρίου στο οποίο έγινε το συμβάν με καύσιμο, χωρίς να γνωρίζω το είδος του», επεσήμανε στην κατάθεσή του πολιτικός μηχανικός.

«Υπήρχαν στον χώρο δύο υπέργειες δεξαμενές, τις οποίες δεν είχα αποτυπώσει στη μελέτη, γιατί μου τις είχαν δηλώσει ανενεργές», σημείωσε από την πλευρά του ηλεκτρολόγος μηχανικός.

Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, όμως, φέρεται να δήλωσε προφορικά στα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων κατά Εμπρησμού ότι οι υπέργειες δεξαμενές, 9.000 και 5.000 λίτρων, αντιστοίχως, περιείχαν προπάνιο.

Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι το όνομα του μηχανολόγου που εκπόνησε την πρώτη μελέτη εγκατάστασης του εργοστασίου το 1998, αναφέρεται και σε μεταγενέστερες μελέτες, χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει.

Στα έγγραφα για την εγκατάσταση υγραερίου του 2006, που περιλαμβάνουν την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό υπέργειων δεξαμενών και το δίκτυο υγραερίου, εμφανίζεται ως επιβλέπων έργου.

Ο ίδιος πάντως υποστηρίζει ότι «δεν έχω καμία σχέση με την εν λόγω μελέτη, την οποία έχει συντάξει ο κύριος…, η οποία είναι του 2006 και δεν γνωρίζω πώς έχει αναγραφεί το όνομά μου ως επιβλέπων, αφού είναι κάτι που δεν ισχύει, αλλά ούτε και είχα ενημερωθεί ποτέ σχετικά».

Τα μέτρα ασφαλείας του κτιρίου που ισοπεδώθηκε από την έκρηξη ήταν, όπως αποδεικνύεται και από τη μελέτη πυροπροστασίας, ελλιπή. Δεν υπήρχε αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μειγμάτων και αυτόματη χειροκίνητη ψύξη. Λειτουργούσε απλός ανιχνευτής εκρηκτικών μειγμάτων και σύστημα χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς.

«Είδα τρεις γυναίκες αγκαλιασμένες μέσα στο αίμα»

Ένας άνδρας ο οποίος εργαζόταν στο εργοστάσιο το μοιραίο βράδυ μίλησε για όσα έγιναν και περιέγραψε τα όσα συνέβησαν: «Έσβησαν τα φώτα και ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος που τον παρομοιάζω ως θόρυβο χειροβομβίδας και είδα με την άκρη του ματιού μου να εκσφενδονίζονται διάφορα αντικείμενα και από το σημείο που βρισκόμουν, είδα μπροστά μου μια πόρτα ανοιχτή, που μπορεί να άνοιξε και από την έκρηξη, και βγήκα αμέσως έξω από την πίσω πλευρά, όπου είναι οι δεξαμενές προπανίου. Μπήκα στην αποθήκη παραλαβής πρώτων υλών για να ξαναπάω στο κτίριο που είχε τη φωτιά να βοηθήσω τις γυναίκες της βάρδιάς μου, είδα τρεις γυναίκες αγκαλιασμένες και μέσα στα αίματα», αναφέρει ο εργαζόμενος.

Άλλος εργαζόμενος δήλωσε πως ώρες πριν από τη μοιραία έκρηξη και συγκεκριμένα στις 12:30, βρέθηκε στον χώρο της λάντζας. Η μυρωδιά υγραερίου, όπως λέει, ήταν και πάλι έντονη.

«Ρώτησα τον Η. “σου μυρίζει κάτι, μια παράξενη μυρουδιά σαν υγραέριο;“ και μου απάντησε “δεν ξέρω, μάλλον είναι αναθυμιάσεις από το πλυντήριο πιάτων“. Και ακούστηκε από στόμα σε στόμα μεταξύ συναδέλφων ότι αυτή η ανακοίνωση βγήκε από το στόμα του διευθυντή παραγωγής, ότι η οσμή αυτή οφείλεται σε βραχυκύκλωμα του πλυντηρίου πιάτων στον χώρο της λάντζας. Τους μήνες που εργάζομαι στο συγκεκριμένο πόστο διαπίστωσα περίπου 10 φορές τη μυρωδιά στον χώρο της λάντζας», σημείωσε.