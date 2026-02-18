Προφυλακίστηκε λίγο μετά τη μαραθώνια απολογία του ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης για τη φονική έκρηξη που σκότωσε πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Τρικάλων

Νωρίτερα, ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης βρέθηκε στον 5ο όροφο του δικαστικού μεγάρου και φέρεται να δήλωσε συγκλονισμένος από την έκρηξη, να είπε ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχε αυτός ο κίνδυνος και ότι στον χώρο αυτό έπαιζαν τα παιδιά του.

Επίσης, φέρεται να υπέδειξε ανθρώπους που υπέγραφαν, υπέδειξε συνεργάτες του που είχαν την ευθύνη για πολλά πράγματα και φέρεται να είπε ότι έφτασε πολύ αργά στα αυτιά του το θέμα της οσμής.

Προηγουμένως, φίλος του, είχε αναφέρει ότι δεν είχε ιδέα για το τι ακριβώς είχε γίνει και ότι είχε δώσει λευκή επιταγή σε συνεργάτες του για να κάνουν όλες τις μελέτες και όλες τις εργασίες.

«Μου είχε πει να λέω ότι η οσμή είναι από τους βόθρους»

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, εργαζόμενος που εκτελούσε χρέη υδραυλικού στο εργοστάσιο, υποστηρίζει ότι ενημέρωσε για την έντονη δυσοσμία τόσο τον υπεύθυνο παραγωγής όσο και τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου.

Αυτοί κάλεσαν τον ειδικό που ασχολείται με τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης να ελέγξει.

Ο υδραυλικός του εργοστασίου ανέφερε ότι «ο κ. (…) είχε φέρει έναν μετρητή και έκανε μετρήσεις για να ελέγξει τυχόν παρουσία υγραερίου στον χώρο. Στις τουαλέτες τη συγκεκριμένη ημέρα δεν εντόπισε κάτι. Στους χώρους παραγωγής επίσης που ελέγξαμε μαζί δεν εντόπισε υγραέριο. Μου είχε πει ο κ. (…) να λέω ότι η οσμή είναι από τους βόθρους μέχρι να δούμε τι έχει γίνει».

Εργαζόμενη του εργοστασίου ανέφερε, από την πλευρά της, ότι «το τελευταίο δεκαπενθήμερο υπήρχε έντονη οσμή ιδιαίτερα στις τουαλέτες και στη λάντζα σε βαθμό να σηκώνεις τη μπλούζα σου και να καλύπτεις τη μύτη σου. Το ανέφερα στον κ. (…) και μου απάντησε ότι οι ανώτεροι του ανέφεραν ότι είναι οσμή από τον υπόνομο».

Ο υδραυλικός φέρεται επίσης να υποστηρίζει πως πριν από οκτώ χρόνια του ανατέθηκε από τον ιδιοκτήτη να προβεί στην εγκατάσταση νέας γραμμής αερίου προπανίου.

«Ο ιδιοκτήτης μου έδωσε το σχέδιο προκειμένου να κάνω την εγκατάσταση όπως και έκανα, ενώ ο ίδιος γνώριζε ότι δεν έχω πτυχίο εγκατάστασης αερίου προπανίου», σημείωσε ο υδραυλικός του εργοστασίου.