Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι εργαζόμενοι της «Βιολάντα» συμπαραστάθηκαν στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, παρόλο που σκοτώθηκαν πέντε συναδέλφισσές τους στη φονική έκρηξη.

Με χειροκροτήματα και επιφωνήματα, όπως «μπράβο», «δύναμη» και «όλοι μαζί είμαστε», έδειξαν ότι στέκονται στο πλευρό του, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις. Ενδεικτικά, μια γυναίκα που περνούσε εκείνη τη στιγμή έξω από τα δικαστήρια, φώναξε: «Δεν ντρέπεστε λίγο, πέντε νεκρές γυναίκες, πέντε γυναίκες».

Ο Γιώργος Λατίφης, πρόεδρος συνδικάτου τροφίμων Τρικάλων, μιλώντας στο Live News, έδωσε τη δική του εκδοχή, υποστηρίζοντας πως ήταν λίγοι εργαζόμενοι της επιχείρησης, ενώ είπε ότι μερικά άτομα που έδωσαν το «παρών» ήταν συγγενείς του ιδιοκτήτη.

«Δεν είναι αυθόρμητες αυτές οι κινητοποιήσεις που γίνονται εκεί. Είναι με οργανωμένη παρέμβαση της εργοδοσίας, μέσω ενός στενού πυρήνα στελεχών της επιχείρησης και συγγενών του εργοδότη. Το λέμε, γιατί πολλοί που πρωτοστάτησαν σε αυτές τις κινητοποιήσεις, εμείς τους γνωρίζουμε πολύ καλά, όταν μας δυσκόλευαν να μπούμε στους χώρους εργασίας για να έρθουμε σε επικοινωνία με τους εργαζόμενους», υποστήριξε στην εκπομπή Live News.

Επίσης, σχολιάζοντας ανακοινώσεις που εξέδωσαν οι εργαζόμενοι, είπε:

«Εμείς το πρωί μάθαμε ότι άλλη ανακοίνωση υπέγραφαν οι εργαζόμενοι και το βράδυ στα ΜΜΕ προστέθηκε άλλη ανακοίνωση. Δεν ξέρω τι δυνατότητες έχει η διοίκηση της “Βιολάντα” μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα πάνω από 240 εργαζόμενοι να υπογράφουν δύο φορές ένα κείμενο και να βγάζουν μια ανακοίνωση.

»Η διοίκηση της “Βιολάντα” που δεν μερίμνησε να παρέχει ασφάλεια στους εργαζόμενους, ήταν τόσο με ευκολία που μέσα σε κάποιες ώρες υπέγραψαν 240 εργαζόμενοι και σχεδόν το σύνολο των εργαζομένων συμφώνησαν με αυτό το πράγμα; Γιατί εμείς άλλη εικόνα έχουμε και αποδεικνύεται ότι χθες και σήμερα υπάρχει μια μικρή μερίδα εργαζομένων εκεί».