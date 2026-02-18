Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξέφρασε την Τετάρτη στην εκπομπή «Στο Κέντρο» του ΕΡΤnews την άποψη ότι το σκάνδαλο «Βιολάντα» έχει σαφώς πολιτικό χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, αφού υπενθύμισε ότι υπουργός Εργασίας μέχρι και το 2024 ήταν ο Άδωνις Γεωργιάδης, και απαντώντας σε διευκρινιστική ερώτηση για το αν πιστεύει πως οι υπουργοί της κυβέρνησης συνειδητά δεν προωθούσαν τους ελέγχους στη «Βιολάντα», η κα Κωνσταντοπούλου είπε χαρακτηριστικά:

«Μια επιχείρηση που αποδεδειγμένα πλέον λειτουργούσε επί χρόνια, χωρίς να γίνονται έλεγχοι, χωρίς να γίνονται αυτοψίες, αδειοδοτεί και χρηματοδοτείτο, απ ό,τι φαίνεται αδρά, χωρίς να πληρεί τις προϋποθέσεις ασφαλείας, και προκύπτει μετά από θανάτους 5 γυναικών όμως, ότι την υπογραφή στην πρώτη άδεια και σε μεταγενέστερη – το 2007 και το 2011 – έχει βάλει εν ενεργεία υπουργός της κυβέρνησης, ο κύριος Παπαστεργίου, ο οποίος ταυτόχρονα ήταν και ο καθ’ ύλην αρμόδιος για τους πολεοδομικούς οικοδομικούς ελέγχους, γιατί ήταν αντιδήμαρχος μέχρι το ’14 Δημοσίων Έργων και Δήμαρχος Τρικάλων από το 2014 μέχρι και το ’23».

Ενώ συνέχισε λέγοντας: «Ξεκάθαρο είναι ότι ο Γεωργιάδης έσπευσε – αν δεν κάνω λάθος την ώρα που εμφανίστηκε ακόμα ψάχνανε την 5η γυναίκα – και άρχισε να πλέκει το εγκώμιο της επιχείρησης και ουσιαστικά ισχυριζόταν ότι έχει γνώση ότι ήταν καλή επιχείρηση, ότι ήταν ένα εργοστάσιο σε καλή κατάσταση, ότι δεν ήτανε παρατημένο, ότι γίνονταν όλοι οι έλεγχοι, πάρα πολλοί έλεγχοι. Επικαλέστηκε τη γνώση του περί αυτού. Δηλαδή, ως μάρτυρας από τη δημόσια τηλεόραση, προπαγάνδιζε την αθωότητα αυτού που τώρα είναι φυλακή».

Ερωτηθείσα αν ανησυχεί ότι θα την πλήξει ένα κόμμα Καρυστιανού, η κα Κωνσταντοπούλου ήταν κάθετη λέγοντας ότι δεν αισθάνεται κανενός είδους τέτοια ανησυχία, ξεκαθαρίζοντας ότι για την ίδια, η κα Καρυστιανού «παραμένει μια μητέρα η οποία δίνει έναν αγώνα ιερό για το παιδί της». Κληθείσα στη συνέχεια να απαντήσει αν θα την έπληττε και ένα κόμμα Τσίπρα, είπε και πάλι όχι, λέγοντας πως «ο κόσμος έχει πάθει και έχει μάθει».

«Πώς θα βγει να ζητήσει εμπιστοσύνη ο άνθρωπος αυτός που συγκέντρωσε τις κάμερες την ώρα που είχαν καεί – και γνώριζαν ότι είχαν καεί δεκάδες άνθρωποι και άλλοι χαροπαλεύουν στη θάλασσα και τους είχαν αφήσει αβοήθητους – συγκέντρωσε τις κάμερες και παρίστανε τον ανήξερο για το Μάτι και συζητούσε για την Κινέτα και για μία φωτιά που κατέβηκε από τον Βουτζά;», τόνισε η κα Κωνσταντοπούλου υποστηρίζοντας ότι ο κ. Τσίπρας έλεγε ψέματα για το ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί, κάτι που φαίνεται και από το γεγονός ότι «στο βιβλίο του δεν έγραψε τίποτα σχετικό για αυτή τη δημόσια κακοσκηνοθετημένη παράσταση».

«Αυτός που κόπτεται και μονός διπλός θέλει τον Τσίπρα είναι ο Μητσοτάκης. Γιατί είναι ένας αντίπαλος του χεριού του. Ξέρει ότι μπορεί να τον έχει του χεριού του και θέλει αυτόν. Αλλά δεν θα το κάνουμε», τόνισε η κα Κωνσταντοπούλου.