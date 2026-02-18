Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η τοποθέτηση του υπουργού Υγείας απέναντι στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Κώστα Παπαχλιμίντζο, με αφορμή ερώτηση για τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεσή του με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μάλιστα, ο Άδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε τον δημοσιογράφο για «ισαποστακισμό» και «φόβο» απέναντι στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η ένταση πυροδοτήθηκε όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε γιατί, παρά τις αυξημένες αρμοδιότητές του, «τσακώνεται εδώ και μια εβδομάδα» με την κ. Κωνσταντοπούλου. Ο κ. Γεωργιάδης αντέδρασε έντονα στον χαρακτηρισμό, υποστηρίζοντας ότι η διατύπωση αυτή δημιουργεί λανθασμένη εικόνα εξίσωσης των δύο πλευρών.

«Με συγχωρείτε, αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Λέτε “μια εβδομάδα τσακώνεστε”, άρα μας εξομοιώνετε. Εδώ θα σκοτωθούμε στα αλήθεια. Δεν μπορεί εσείς που έχετε μικρόφωνο να εξομοιώνετε τον θύτη με το θύμα».

«Εδώ έχουν γίνει μηνύσεις», είπε ο δημοσιογράφος με τον κ. Γεωργιάδη να συνεχίζει λέγοντας: «Όλο αυτό με την κυρία Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε ενώ εγώ ήμουν στο γραφείο μου στο υπουργείο Υγείας και αυτή άρχισε να με βρίζει στη Βουλή κι εγώ πάω και απαντάω στις ύβρεις και αυτό για τον κ. Παπαχλιμίντζο είναι “τσακώνεστε”, σοβαρά μιλάτε;».

«Σας είπε κάτι στη Βουλή και εσείς απαντήσατε», επιχείρησε να εξηγήσει ο δημοσιογράφος με τον υπουργό Υγείας να επιμένει: «Συγγνώμη, αυτό είναι τσακώνεστε; Δηλαδή αν εγώ σε πω τιποτένιο σκουλήκι που τα παίρνεις κι εσύ μου απαντήσεις, τσακωνόμαστε ή υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου;».

«Αυτόν τον ισαποστακισμό επειδή φοβάστε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με μένα δεν θα το κάνετε. Γιατί μπορεί να σας πιάσω κι εγώ στο στόμα μου και να έχουμε χειρότερα. Φοβάστε πολύ, αυτό που κάνατε ήταν χυδαίο, με εξομοιώσατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου και δεν το δέχομαι. Στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν κάποιος βιάζει μια κυρία και κάποιος άλλος λέει για το θύμα «φορούσε μίνι», αυτός που το λέει είναι απαράδεκτος. Συμφωνούμε; Αυτό κάνατε πριν».

«Εγώ ήμουν στο γραφείο μου και δούλευα, άρχισε να με βρίζει με τον χειρότερο τρόπο και εγώ υπερασπίστηκα τον εαυτό μου όπως τον υπερασπίστηκα και ακούω κάποιους δημοσιογράφους σαν εσάς να λένε ότι αμάν δεν ήταν ωραία εικόνα. Υπάρχουν και όρια στη ζωή» κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Δείτε το απόσπασμα από το 20:30 στο παρακάτω βίντεο: