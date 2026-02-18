«Ένα είναι το καράβι και μία η καπετάνισσα», δήλωσε αστειευόμενη, όπως είπε, από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Επειδή πολλοί έχουν ζηλέψει τα καράβια της Πλεύσης, τους πλόες και τα πληρώματα, ένα είναι το καράβι και μία η καπετάνισσα.

Αστειεύομαι βέβαια, αλλά και την ίδια ώρα προβληματίζομαι που κάποιοι με τόση πραγματικά έλλειψη φαντασίας προσπαθούν να απομιμηθούν την πορεία, αυτή τη δύσκολη πλεύση, της Πλεύσης Ελευθερίας που σε λίγο συμπληρώνει 10 χρόνια ζωής», είπε χαρακτηριστικά ξεκινώντας την ομιλία της.