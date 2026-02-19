Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την τραγωδία στη «Βιολάντα», με διδάκτορα διαχείρισης κινδύνων να δηλώνει ότι για μόλις 13.000 ευρώ θα μπορούσαν σήμερα να ζουν οι πέντε νεκρές εργαζόμενες και να μην είχε σημειωθεί ποτέ η έκρηξη.

Ο Γιώργος Σκουρμπέλος, μηχανολόγος μηχανικός – διδάκτορας διαχείρισης κινδύνων, δήλωσε ότι η επιχείρηση στερούνταν δύο μελετών, αξίας 13.000 ευρώ, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτρέψουν την τραγωδία.

Επίσης, σύμφωνα με το Star που πρόβαλε και σχετική εικόνα, οι πυροσβέστες έμειναν άφωνοι όταν έκαναν την αυτοψία στο κατεστραμμένο εργοστάσιο.

Συγκεκριμένα, παρότι η αυτοψία σημειώθηκε μέρες μετά την τραγωδία, το μηχάνημα που εντοπίζει διαρροή εκρηκτικών αερίων χτυπούσε σαν τρελό.

Το μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε:

Σύμφωνα με το Star, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» βρίσκεται στις φυλακές Τρικάλων και κρατείται μαζί με δύο κατηγορούμενους που κατηγορούνται για ναρκωτικά.

Επίσης, φέρεται πριν μεταφερθεί στο κελί να μην κοιμήθηκε καθόλου, καθώς περίμενε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.