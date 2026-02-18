Ο πρώτος μηχανικός που έβγαλε την πρώτη άδεια το 1998 για το εργοστάσιο της «Βιολάντα» όπου συνέβη η τραγική έκρηξη, μίλησε στην εκπομπή Live News σήμερα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο μηχανικός έκανε τις απαραίτητες εργασίες το 1998 στο εν λόγω εργοστάσιο της «Βιολάντα», και είπε ότι όλα τότε ήταν ηλεκτροκίνητα, οι φούρνοι δηλαδή ήταν ηλεκτροκίνητοι.

Στη συνέχεια, το 2007 όταν οι υπεύθυνοι ήθελαν να πάρουν την άδεια για τις δεξαμενές υγραερίου, χρησιμοποίησαν αυθαίρετα, λέει ο μηχανικός, το όνομά του στο έγγραφο που συνοδεύει την επίβλεψη του έργου.

Και μέχρι σήμερα, υποστηρίζει ο μηχανικός, ψάχνει να βρει αυτό το έγγραφο για να κινηθεί νομικά. Εμφανίζεται δηλαδή επιβλέπων μηχανικός στα χαρτιά, που όμως δηλώνει ότι ουδέποτε έκανε την επίβλεψη αυτού του έργου.

«Με έμπλεξε ο συνάδελφος. Εγώ το 2000 παραιτήθηκα, δεν είχα καμία συμμετοχή στην επιχείρηση. Την πρώτη άδεια έβγαλα, που ήταν ηλεκτροκίνητοι οι φούρνοι στον πεθερό του Τζιωρτζιώτη. Ο συνάδελφος με έχει μπλέξει, με έχει βάλει. Τη μελέτη αυτός και (έβαλε) ότι θα έκανα εγώ την επίβλεψη των εγκαταστάσεων. Δεν είχα καμία συμμετοχή, όχι προς Θεού. Απορώ λέει, πώς έμπλεξα το όνομά σου, πώς βρέθηκε το όνομά σου. Ζήτησα το έγγραφο αυτό να κινηθώ (νομικά) και μου λένε ‘όχι δεν είσαι κατηγορούμενος’», λέει ο συνταξιούχος μηχανικός που έβαλαν το όνομά του σε μελέτη ως δήθεν επιβλέποντα.

