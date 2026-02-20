Σε μια αδιανόητη δήλωση προχώρησε ένας κάτοικος της πόλης των Τρικάλων, σχετικά με τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», ο οποίος μιλώντας σε τηλεοπτική κάμερα είπε μεταξύ άλλων πως «έτρωγε τόσος κόσμος ψωμί εκεί μέσα».

«Δεν φταίει σε τίποτα (σσ: ο ιδιοκτήτης). Έτρωγε τόσος κόσμος ψωμί εκεί μέσα», ήταν η αρχική του τοποθέτηση, με τη δημοσιογράφο να του υπενθυμίζει τον θάνατο των πέντε γυναικών. Η απάντησή του ήταν: «Εντάξει πέθαναν 5 γυναίκες, τι να κάνουμε τώρα;!».

Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα προφυλακίστηκε για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή στις πέντε εργαζόμενες. Σημειώνεται πως το περασμένο Σάββατο, η κατηγορία που τον βάραινε είχε αναβαθμιστεί μετά από εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρικάλων, από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Έτσι, το βράδυ της Τετάρτης, Ανακριτής και Εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του 52χρονου μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης και οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, όπου αύριο αναμένεται η μεταγωγή τους σε φυλακές εκτός της ευρύτερης περιοχής.