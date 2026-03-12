Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στη Χαλκίδα. Ένας 35χρονος άνδρας, κάτοικος Ύπατου Βοιωτίας, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο ακριβώς δίπλα στην είσοδο του 10ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας.

Ο 35χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κατοίκους της περιοχής λίγο μετά τις 07:00, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν απλώς τον θάνατό του.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν ακαριαία, καθώς η ώρα προσέλευσης των μαθητών στο σχολείο πλησίαζε. Με συντονισμένες ενέργειες, η σορός απομακρύνθηκε από το σημείο πριν από τις 08:00, προκειμένου να μην έρθουν αντιμέτωπα τα παιδιά με τη σκληρή εικόνα.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να διαλευκανθούν τα αίτια του αιφνίδιου θανάτου, ενώ η σορός του 35χρονου θα μεταφερθεί για νεκροψία-νεκροτομή.