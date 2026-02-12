Σπαρακτικά ήταν όσα ανέφερε ο σύζυγος εργαζόμενης που σκοτώθηκε από την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα».

Ο άνδρας σε δηλώσεις που έκανε, ανέφερε ότι βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση μετά τη συγκλονιστική τραγωδία, ζητώντας δικαιοσύνη και να πληρώσουν οι ένοχοι.

«Πόσο καλύτερα μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, που έχασε τον ανθρωπό του, που έχει χάσει τον άνθρωπο του, που τον έχουν εκτελέσει, έχει πάει για δουλειά η γυναικούλα μου και την έχουν εκτελέσει;», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Αποκαλύψεις».

Όσον αφορά τη τελευταία φορά που μίλησε με τη σύζυγό του, είπε ότι ήταν πριν την κοπή της πίτας της εταιρείας.

«Λίγο πριν την κοπή της πίτας που έκαναν εκεί, είχαν και κοπή πίτας να πούμε. Ήρθε το βράδυ εκεί και πήγε η γυναικούλα για δουλειά για να έρθει το πρωί να πάει τα εγγόνια της στο σχολείο και δεν ξαναγύρισε».

Έπειτα, περιγράφοντας το βαρύ κλίμα στο σπίτι του, είπε: «Το κοριτσάκι βλέπει τη φωτογραφία της και βάζει λουλουδάκια, αλλά τι να πει; Κοιτάζει τη γιαγιούλα του και δακρύζει. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, μόνο τα λεφτά τους ενδιαφέρει να παίρνουν, να δουλεύουμε σκλάβοι εμείς και να είναι αυτοί αρχηγοί ότι έχουν εργοστάσια».

Αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»

Στο μεταξύ, συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έρευνες στο εργοστάσιο, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Κλιμάκιο της ΔΑΕΕ έφτασε το βράδυ της Τετάρτης στα Τρίκαλα και αναμένεται να λάβει νέες, κυρίως τεχνικού χαρακτήρα, καταθέσεις.

Ακόμη, σύμφωνα με νέα μαρτρία που είδε το φως της δημοσιότητας, ο μηχανολόγος μηχανικός Γιώργος Δανίκας, ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1988 στον κλάδο στην περιοχή της Θεσσαλίας, ήθελε να αλλάξει το σύνολο των εγκαταστάσεων προπανίου στο εργοστασίο.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου Μιχάλη Αραμπατζόγλου, όσον αφορά στο αν ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας είχε ζητήσει από τον κ. Δανίκα να δώσει κάποια προσφορά, εκείνος δήλωσε στον ΑΝΤ1: «Ναι, ναι, ναι. Και του είχα δώσει προσφορές και για το ένα το κτίριο και για το άλλο. Το ένα που πήρε φωτιά και το άλλο που δεν έπαθε τίποτα. Κι αυτές οι δύο δεξαμενές που δημιούργησαν το πρόβλημα θα απομακρύνονταν κι αυτές το καλοκαίρι».