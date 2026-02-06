Άναυδο με τον σωλήνα προπανίου έμεινε το κλιμάκιο που πραγματοποιεί έρευνες στο κατεστραμμένο εργοστάσιο της «Βιολάντα», καθώς δεν έφερε καμία προστασία για διαρροές και είχε τρυπήσει σε αρκετά σημεία.

Ο σωλήνας χαρακτηρίστηκε «φλογέρα» από τους ειδικούς, καθώς είχε πάρα πολλές τρύπες.

Σύμφωνα με τον Alpha, ο σωλήνας ήταν διαβρωμένος σε όλο το τμήμα του, με το κλιμάκιο να κόβει 7,5 μέτρα, το οποίο εστάλη για έλεγχο σε εργαστήρια, μαζί με χώμα από το σημείο.

Δικηγόρος της οικογένειας των θυμάτων σε δηλώσεις που έκανε, ανέφερε:

«Ο σωλήνας δεν ήταν ανοξείδωτος χάλυβας, ήταν ένας απλός χαλύβδινος σωλήνας που είχε διαβρωθεί εντελώς. Δεν είχε καμία προστασία».

Σύμφωνα με τον Alpha, στο μικροσκόπιο της ΔΑΕΕ μπαίνουν:

Μηχανολογική μελέτη

Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας

Προδιαγραφές υλικών

Επίβλεψη τοποθέτησης σωληνώσεων

Σημειώνεται ότι οι έρευνες αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον έξι μήνες.

Τα τρία κενά ασφαλείας που εξετάζονται

Τεχνικοί πραγματογνώμονες επισημαίνουν τρεις βασικές αστοχίες που οδήγησαν στην τραγωδία. Δεν είχε τοποθετηθεί μετρητής πίεσης που θα μπορούσε να ανιχνεύσει εγκαίρως πτώση πίεσης και να ενεργοποιήσει συναγερμό. Απουσίαζε σύστημα ανίχνευσης διαρροής αερίου.

Ο τρόπος κατασκευής και τοποθέτησης των σωληνώσεων ευνοούσε ηλεκτροχημική διάβρωση, γεγονός που αύξανε δραματικά τον κίνδυνο διάτρησης με την πάροδο του χρόνου.

Παράλληλα, ερωτήματα εγείρονται για τη συχνότητα και την επάρκεια των ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας, καθώς η τελευταία καταγεγραμμένη παρουσία της υπηρεσίας στον χώρο φέρεται να ήταν το καλοκαίρι, σε περίοδο έντονου καύσωνα.

Την ίδια ώρα, κλιμάκια της ΔΑΕΕ πραγματοποίησαν εφόδους στην κατοικία του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, στα γραφεία και το λογιστήριο της εταιρείας, καθώς και στο σπίτι του τεχνικού ασφαλείας. Κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, εξοπλισμός και έγγραφα που θεωρείται ότι συνδέονται με την υπόθεση. Το υλικό θα εξεταστεί διεξοδικά και θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, η οποία έχει δώσει εντολή για εκτεταμένη διερεύνηση, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες όπου προκύψουν.